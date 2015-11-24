中国债市动态：国债期货再走强带暖现券，过剩行业信用债乏人问津

路透上海11月24日 - 中国银行间债市周二早盘利率债收益率下行1-2个基点（bp），因国债期货再度走强催暖市场情绪；不过目前债市面临的政策、资金以及基本面依旧大体稳定，加之12月还有美国可能加息的不确定因素等，料收益率仍暂难突破盘局。

交易员并表示，山水违约事件近来对信用债影响较大，尤其是中低评级的过剩行业个券受冲击更为明显，二级市场乏人问津，持有机构为求脱手不得不压低券价，而且谨慎情绪也波及到了一级市场，近期取消和推迟发行的信用债明显增多。

“本来早盘还是没什么买盘，僵持着，突然国债期货一拉，交易户情绪起来了，五年和10年差不多都下了两个（基）点吧。”上海一银行交易员称。

他认为，目前来看IPO对资金的影响仍不明显，不过未来几天七天回购资金将能陆续覆盖申购期，需要继续关注，如果届时流动性仍平稳，其影响将基本结束。

在上周五中国证监会宣布首批10家新股重启首次公开发行（IPO），这十家公司周一均刊登招股意向书，在沪深两市启动新股发行程序，其中有八家公司的网上申购日定在下周二（12/1）；另两家公司分别为下周一（11/30)和下周三（12/2）。

而在11月5日山水水泥 宣布其子公司山东山水水泥无法按期兑付20亿元超短融后，截至周一，已有近50家公司推迟超短融、短融或中票发行，其中涉及钢铁、煤炭等产能过剩行业的公司为数不少。

北京一银行交易员谈到，“周期不行的行业（信用债）溢价很大，而且好多机构都限制（投资）。”

上海一券商交易员谈到，目前规模较大的机构对产能过剩行业的信用债风控均较严，但债市的投资者分层也已比较成熟，有部分机构确实可以容忍一定的风险来博取相对高的收益，“煤炭钢铁水泥，真是够高的话，都还是有人愿意拿。”

他并认为，由于对违约忧虑升温，如果近期没有缓解，中低评品种信用利差拉大的趋势仍可能会延续。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1603 早盘收报99.765元，较上日结算价涨0.22%；10年期国债主力合约T1603 收报98.300元，较上日结算价升0.38%。