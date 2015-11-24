中国债市动态：国债期货再走强带暖现券，过剩行业信用债乏人问津

《全球汇市》美国公布强劲数据后美元保持升势，欧元由跌转升
在德拉吉讲话期间，欧元兑美元 曾跌穿1.06美元，德拉吉指欧元区经济复苏“受到结构性改革步伐迟滞的拖累”，称仍需要“非常大规模”的货币政策刺激措施。
路透上海11月24日 - 中国银行间债市周二早盘利率债收益率下行1-2个基点（bp），因国债期货再度走强催暖市场情绪；不过目前债市面临的政策、资金以及基本面依旧大体稳定，加之12月还有美国可能加息的不确定因素等，料收益率仍暂难突破盘局。
交易员并表示，山水违约事件近来对信用债影响较大，尤其是中低评级的过剩行业个券受冲击更为明显，二级市场乏人问津，持有机构为求脱手不得不压低券价，而且谨慎情绪也波及到了一级市场，近期取消和推迟发行的信用债明显增多。
“本来早盘还是没什么买盘，僵持着，突然国债期货一拉，交易户情绪起来了，五年和10年差不多都下了两个（基）点吧。”上海一银行交易员称。
他认为，目前来看IPO对资金的影响仍不明显，不过未来几天七天回购资金将能陆续覆盖申购期，需要继续关注，如果届时流动性仍平稳，其影响将基本结束。
在上周五中国证监会宣布首批10家新股重启首次公开发行（IPO），这十家公司周一均刊登招股意向书，在沪深两市启动新股发行程序，其中有八家公司的网上申购日定在下周二（12/1）；另两家公司分别为下周一（11/30)和下周三（12/2）。
而在11月5日山水水泥 宣布其子公司山东山水水泥无法按期兑付20亿元超短融后，截至周一，已有近50家公司推迟超短融、短融或中票发行，其中涉及钢铁、煤炭等产能过剩行业的公司为数不少。
北京一银行交易员谈到，“周期不行的行业（信用债）溢价很大，而且好多机构都限制（投资）。”
上海一券商交易员谈到，目前规模较大的机构对产能过剩行业的信用债风控均较严，但债市的投资者分层也已比较成熟，有部分机构确实可以容忍一定的风险来博取相对高的收益，“煤炭钢铁水泥，真是够高的话，都还是有人愿意拿。”
他并认为，由于对违约忧虑升温，如果近期没有缓解，中低评品种信用利差拉大的趋势仍可能会延续。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1603 早盘收报99.765元，较上日结算价涨0.22%；10年期国债主力合约T1603 收报98.300元，较上日结算价升0.38%。
10年期国债活跃券150023最新报价 在3.1350%/3.10%，上日尾盘为3.15%/3.11%；10年期国开债150218券最新报价 在3.5250%/3.5050%，上日为3.54%/3.51%。 (完) (发稿 边竞；审校 曾祥进)
在德拉吉讲话期间，欧元兑美元 曾跌穿1.06美元，德拉吉指欧元区经济复苏“受到结构性改革步伐迟滞的拖累”，称仍需要“非常大规模”的货币政策刺激措施。
* 10年期美债收益率触及两周高位 * 数据直指美国经济增强 * 美国标售130亿美元10年期TIPS，需求强劲 * 叶伦将就经济和货币政策发表讲话 路透纽约1月19日 - 美国公债收益率周四急升至两周高位，此前数据 显示美国经济增长步伐稳健，上日美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席 叶伦暗示，联储将会进一步升息。 美国12月房屋开工反弹幅度超过预期，因经济不断改善，提振对出租 房的需求。周四发布的其它数据显示，上周初请失业金人数意外跌至接近 43年低位，直指劳动力市场进一步收紧，应该会支撑今年经济增长。 另一份数据显示，1月美国大西洋沿岸中部地区制造业活动升至两年 高位，因新订单，就业和库存增长。 美联储主席叶伦周三表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联 储2%的目标回升，联储逐步升息是“合理的”。 “(公债下跌)，是因叶伦的讲话基调略趋强硬，和经济数据不错这些 基本面因素，以及市场调整头寸所致，”法国农业信贷银行美国公债交易 部主管Dan Mulholland
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。