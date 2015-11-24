版本:
中国
亚洲 | 2015年 11月 24日 星期二 11:28 BJT

韩国金融市场：韩股有望实现四日连涨，韩元上行

0228GMT 上日收市价

---------------------------------------------------

韩元/美元 1,155.0 1,158.5

日圆/韩元 9.4077/125 9.4235

韩国公债期货 * 109.28 109.25

韩国综合股价指数 2,011.65 2,003.70

---------------------------------------------------

* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选

(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐