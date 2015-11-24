韩国金融市场：韩股有望实现四日连涨，韩元上行

标题新闻：去年10月全球精炼铜市场供应过剩4.8万吨，前10个月短缺6.4万吨－国际铜业研究组织
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0228GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,155.0 1,158.5
日圆/韩元 9.4077/125 9.4235
韩国公债期货 * 109.28 109.25
韩国综合股价指数 2,011.65 2,003.70
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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(完)
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