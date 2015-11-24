中国货币市场：七天回购需求升温但无碍宽松局面，预期平稳IPO暂不足虑

《全球汇市》美国公布强劲数据后美元保持升势，欧元由跌转升
在德拉吉讲话期间，欧元兑美元 曾跌穿1.06美元，德拉吉指欧元区经济复苏“受到结构性改革步伐迟滞的拖累”，称仍需要“非常大规模”的货币政策刺激措施。
路透上海11月24日 - 中国银行间市场周二主要回购利率均小幅走跌。交易员称，虽然七天回购品种受跨月及跨IPO周期双重因素影响，需求有所升温，但并无碍场内资金充裕局面；此外央行公开市场逆回购重回低量平价操作，亦对流动性影响不大。
“还是松的，没感觉到有什么明显变化，大行敞开供应，”上海一银行交易员表示，“不过公开市场没有放水，没有想到，觉得怎么也得搞个100亿(净投放)，意思一下。”
他并指出，考虑到到期量的话，今天的国库现金也是在回笼资金，也许央行觉得目前的资金面还算宽松，但也有可能周四逆回购会加量，因为届时到期日正好会跨下周IPO周期。
央行公开市场周二进行100亿元人民币逆回购操作，重回百亿元地量操作模式，完全对冲到期量，利率也继续持平。
财政部与央行今日并进行了500亿元三个月期国库现金管理商业银行定期存款招标，中标利率为3.20%，较上次同期限品种2.95%水平上行25个基点（bp）。而据路透统计，本周将共有1,200亿元的国库现金定期存款到期，周二(24日)和周五(27日)各600亿元。
“冲年末存款，所以定存利率高了些，”上海一券商交易员称，此外，从上午情况来看，七天期限品种对于质押信用债品种的机构还显得有些紧俏，毕竟跨月跨IPO，但拆借难度并不算很大。
在证监会宣布首批10家新股重启首次公开发行(IPO)后，上述公司招股意向书显示，其中有八家公司的网上申购日定在下周二(12/1)。由于这批新股仍沿用预缴款制度，估计届时下周又将吸引数以万亿计的资金参与申购。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:53 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.7653 1.7723 -0.70
七天 2.2722 2.2822 -1.00
14天 2.6193 2.6667 -4.74
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 1.4650 0.9900 +47.50
七天 2.1000 1.5700 +53.00
14天 2.5250 1.8150 +71.00
回购定盘利率
其中:隔夜 1.7700 1.7700 +0.00
七天 2.3000 2.3000 +0.00
14天 2.7000 2.7600 -6.00
Shibor
其中:隔夜 1.7850 1.7850 +0.00
七天 2.2850 2.2830 +0.20
三个月 3.0500 3.0460 +0.40
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳; 审校 林高丽)
在德拉吉讲话期间，欧元兑美元 曾跌穿1.06美元，德拉吉指欧元区经济复苏“受到结构性改革步伐迟滞的拖累”，称仍需要“非常大规模”的货币政策刺激措施。
* 10年期美债收益率触及两周高位 * 数据直指美国经济增强 * 美国标售130亿美元10年期TIPS，需求强劲 * 叶伦将就经济和货币政策发表讲话 路透纽约1月19日 - 美国公债收益率周四急升至两周高位，此前数据 显示美国经济增长步伐稳健，上日美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席 叶伦暗示，联储将会进一步升息。 美国12月房屋开工反弹幅度超过预期，因经济不断改善，提振对出租 房的需求。周四发布的其它数据显示，上周初请失业金人数意外跌至接近 43年低位，直指劳动力市场进一步收紧，应该会支撑今年经济增长。 另一份数据显示，1月美国大西洋沿岸中部地区制造业活动升至两年 高位，因新订单，就业和库存增长。 美联储主席叶伦周三表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联 储2%的目标回升，联储逐步升息是“合理的”。 “(公债下跌)，是因叶伦的讲话基调略趋强硬，和经济数据不错这些 基本面因素，以及市场调整头寸所致，”法国农业信贷银行美国公债交易 部主管Dan Mulholland
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。