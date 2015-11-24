中国货币市场：七天回购需求升温但无碍宽松局面，预期平稳IPO暂不足虑

路透上海11月24日 - 中国银行间市场周二主要回购利率均小幅走跌。交易员称，虽然七天回购品种受跨月及跨IPO周期双重因素影响，需求有所升温，但并无碍场内资金充裕局面；此外央行公开市场逆回购重回低量平价操作，亦对流动性影响不大。

“还是松的，没感觉到有什么明显变化，大行敞开供应，”上海一银行交易员表示，“不过公开市场没有放水，没有想到，觉得怎么也得搞个100亿(净投放)，意思一下。”

他并指出，考虑到到期量的话，今天的国库现金也是在回笼资金，也许央行觉得目前的资金面还算宽松，但也有可能周四逆回购会加量，因为届时到期日正好会跨下周IPO周期。

央行公开市场周二进行100亿元人民币逆回购操作，重回百亿元地量操作模式，完全对冲到期量，利率也继续持平。

财政部与央行今日并进行了500亿元三个月期国库现金管理商业银行定期存款招标，中标利率为3.20%，较上次同期限品种2.95%水平上行25个基点（bp）。而据路透统计，本周将共有1,200亿元的国库现金定期存款到期，周二(24日)和周五(27日)各600亿元。

“冲年末存款，所以定存利率高了些，”上海一券商交易员称，此外，从上午情况来看，七天期限品种对于质押信用债品种的机构还显得有些紧俏，毕竟跨月跨IPO，但拆借难度并不算很大。

在证监会宣布首批10家新股重启首次公开发行(IPO)后，上述公司招股意向书显示，其中有八家公司的网上申购日定在下周二(12/1)。由于这批新股仍沿用预缴款制度，估计届时下周又将吸引数以万亿计的资金参与申购。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:53 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.7653 1.7723 -0.70

七天 2.2722 2.2822 -1.00

14天 2.6193 2.6667 -4.74

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.4650 0.9900 +47.50

七天 2.1000 1.5700 +53.00

14天 2.5250 1.8150 +71.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.7700 1.7700 +0.00

七天 2.3000 2.3000 +0.00

14天 2.7000 2.7600 -6.00

Shibor

其中:隔夜 1.7850 1.7850 +0.00

七天 2.2850 2.2830 +0.20

三个月 3.0500 3.0460 +0.40