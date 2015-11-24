中国债市：中诚信将灵宝黄金主体及债项评级从AA降至AA-，因偿债指标弱化

《全球汇市》美国公布强劲数据后美元保持升势，欧元由跌转升
在德拉吉讲话期间，欧元兑美元 曾跌穿1.06美元，德拉吉指欧元区经济复苏“受到结构性改革步伐迟滞的拖累”，称仍需要“非常大规模”的货币政策刺激措施。
路透上海11月24日 - 中诚信国际信用评级有限责任公司周二公告，因偿债指标弱化，将灵宝黄金 主体评级由AA下调为AA-，但评级展望由负面调为稳定；其所发行的两期中期票据评级亦做相同调整。
中诚信表示，自2015年以来，受黄金产品价格持续下跌影响，灵宝黄金盈利及获现能力进一步下滑，资产负债率和总资本化比率不断攀升，偿债压力加大。
今年前三季度，灵宝黄金营业总收入同比下降10.71%至42.72亿元人民币，当期亏损1.11亿元。
是次涉及的债券包括11灵金MTN1 和11灵宝MTN2 ，发行规模分别为4亿元和3亿元，期限均为五年，利率5.45%和5.10%，将于2016年3月和6月到期。
灵宝黄金早盘收报1.18港元，近三个月累计下跌近三成。(完)
参看详情，可点选中国货币网 here (发稿 李宏薇; 审核 林高丽)
在德拉吉讲话期间，欧元兑美元 曾跌穿1.06美元，德拉吉指欧元区经济复苏“受到结构性改革步伐迟滞的拖累”，称仍需要“非常大规模”的货币政策刺激措施。
* 10年期美债收益率触及两周高位 * 数据直指美国经济增强 * 美国标售130亿美元10年期TIPS，需求强劲 * 叶伦将就经济和货币政策发表讲话 路透纽约1月19日 - 美国公债收益率周四急升至两周高位，此前数据 显示美国经济增长步伐稳健，上日美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席 叶伦暗示，联储将会进一步升息。 美国12月房屋开工反弹幅度超过预期，因经济不断改善，提振对出租 房的需求。周四发布的其它数据显示，上周初请失业金人数意外跌至接近 43年低位，直指劳动力市场进一步收紧，应该会支撑今年经济增长。 另一份数据显示，1月美国大西洋沿岸中部地区制造业活动升至两年 高位，因新订单，就业和库存增长。 美联储主席叶伦周三表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联 储2%的目标回升，联储逐步升息是“合理的”。 “(公债下跌)，是因叶伦的讲话基调略趋强硬，和经济数据不错这些 基本面因素，以及市场调整头寸所致，”法国农业信贷银行美国公债交易 部主管Dan Mulholland
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。