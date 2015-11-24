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亚洲 | 2015年 11月 24日 星期二 12:13 BJT

中国债市：中诚信将灵宝黄金主体及债项评级从AA降至AA-，因偿债指标弱化

路透上海11月24日 - 中诚信国际信用评级有限责任公司周二公告，因偿债指标弱化，将灵宝黄金 主体评级由AA下调为AA-，但评级展望由负面调为稳定；其所发行的两期中期票据评级亦做相同调整。

中诚信表示，自2015年以来，受黄金产品价格持续下跌影响，灵宝黄金盈利及获现能力进一步下滑，资产负债率和总资本化比率不断攀升，偿债压力加大。

今年前三季度，灵宝黄金营业总收入同比下降10.71%至42.72亿元人民币，当期亏损1.11亿元。

是次涉及的债券包括11灵金MTN1 和11灵宝MTN2 ，发行规模分别为4亿元和3亿元，期限均为五年，利率5.45%和5.10%，将于2016年3月和6月到期。

灵宝黄金早盘收报1.18港元，近三个月累计下跌近三成。(完)

参看详情，可点选中国货币网 here (发稿 李宏薇; 审核 林高丽)

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