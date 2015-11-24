中国汇市：人民币早盘走稳，交投淡静市场等待央行指引

* 人民币早盘近走稳，中间价刷新近三个月低位

* 交投淡静市场等待央行指引

* 离岸人民币略升支撑境内汇价

* 在人民币纳入SDR评估前人民币汇价走稳

路透北京11月24日 - 人民币兑美元即期 周二早盘近乎走平，无视中间价继续刷新近三个月的低点。交易员称，盘初市场一度小幅走弱，虽然没有明显的大行结汇盘，但整体交投非常淡静，观望情绪浓，波动区间相当狭窄，等待央行进一步指引。

他们称，尽管中间价继续走弱，但离岸人民币小幅走升，一定程度支撑境内汇价，削弱购汇力道。而央行干预预期仍在，后市短期料难以大涨大跌，仍维系区间波动，继续等待人民币纳入SDR(特别提款权)评估报告。

“开盘后，bid和offer价差很宽，有40个点左右，...市场挺安静的，交投比较少，维持在昨天收盘点位左右。”一外资行交易员称。

人民币兑美元即期成交额亦显示，周二半日成交额仅为昨日的不足四成。

北京时间12:10，人民币兑美元 即期报6.3899元，上日收报6.3896元。今日人民币兑美元中间价 报6.3888元，上日中间价为6.3867元。人民币兑美元即期成交额 为39.7亿美元，上日半日为115亿美元。

一股份行交易员并指出，今天没什么干预盘，但人民币贬值趋势的趋势不会变，不过短期市场忌惮央行干预，上不去也下不来，一旦市场能跌破6.40元关口，可能会令市场情绪发生变化。

德国商业银行中国经济学家周浩在最新专栏中指出，总的来说，在8月份的血雨腥风之后，市场开始慢慢接受中国央行的思路，即允许人民币出现一定程度的贬值，但这样的贬值必须是可以“管理的”。在“全盘市场化”和“行政管制”之间，中国央行似乎再次选择了一条中间道路。但与此同时，市场力量也的确开始发挥更加重要的作用--尽管距离“决定性作用”仍有差距。

他并强调，在默契中，市场在等待央行出牌，而这个相对敏感的时点可能是11月30号人民币正式进入SDR之后。在正式进入国际化俱乐部的第一天，央行如何为市场定价和管理，将必然是全球性的瞩目话题。

全球汇市方面，美元兑一篮子主要货币周二在接近八个月高位处盘旋，受到有关美国联邦储备理事会(美联储/FED)料将在12月升息的预期提振。美元指数报99.668，距离隔夜所及八个月高位100.00不远。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.614元, 上日尾盘为6.6135元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.428/6.4289元, 上一交易日尾盘报6.4324元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3886。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。