中国汇市：人民币早盘走稳，交投淡静市场等待央行指引

《全球汇市》美国公布强劲数据后美元保持升势，欧元由跌转升
在德拉吉讲话期间，欧元兑美元 曾跌穿1.06美元，德拉吉指欧元区经济复苏“受到结构性改革步伐迟滞的拖累”，称仍需要“非常大规模”的货币政策刺激措施。
* 人民币早盘近走稳，中间价刷新近三个月低位
* 交投淡静市场等待央行指引
* 离岸人民币略升支撑境内汇价
* 在人民币纳入SDR评估前人民币汇价走稳
路透北京11月24日 - 人民币兑美元即期 周二早盘近乎走平，无视中间价继续刷新近三个月的低点。交易员称，盘初市场一度小幅走弱，虽然没有明显的大行结汇盘，但整体交投非常淡静，观望情绪浓，波动区间相当狭窄，等待央行进一步指引。
他们称，尽管中间价继续走弱，但离岸人民币小幅走升，一定程度支撑境内汇价，削弱购汇力道。而央行干预预期仍在，后市短期料难以大涨大跌，仍维系区间波动，继续等待人民币纳入SDR(特别提款权)评估报告。
“开盘后，bid和offer价差很宽，有40个点左右，...市场挺安静的，交投比较少，维持在昨天收盘点位左右。”一外资行交易员称。
人民币兑美元即期成交额亦显示，周二半日成交额仅为昨日的不足四成。
北京时间12:10，人民币兑美元 即期报6.3899元，上日收报6.3896元。今日人民币兑美元中间价 报6.3888元，上日中间价为6.3867元。人民币兑美元即期成交额 为39.7亿美元，上日半日为115亿美元。
一股份行交易员并指出，今天没什么干预盘，但人民币贬值趋势的趋势不会变，不过短期市场忌惮央行干预，上不去也下不来，一旦市场能跌破6.40元关口，可能会令市场情绪发生变化。
德国商业银行中国经济学家周浩在最新专栏中指出，总的来说，在8月份的血雨腥风之后，市场开始慢慢接受中国央行的思路，即允许人民币出现一定程度的贬值，但这样的贬值必须是可以“管理的”。在“全盘市场化”和“行政管制”之间，中国央行似乎再次选择了一条中间道路。但与此同时，市场力量也的确开始发挥更加重要的作用--尽管距离“决定性作用”仍有差距。
他并强调，在默契中，市场在等待央行出牌，而这个相对敏感的时点可能是11月30号人民币正式进入SDR之后。在正式进入国际化俱乐部的第一天，央行如何为市场定价和管理，将必然是全球性的瞩目话题。
全球汇市方面，美元兑一篮子主要货币周二在接近八个月高位处盘旋，受到有关美国联邦储备理事会(美联储/FED)料将在12月升息的预期提振。美元指数报99.668，距离隔夜所及八个月高位100.00不远。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.614元, 上日尾盘为6.6135元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.428/6.4289元, 上一交易日尾盘报6.4324元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3886。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 李文科; 审校 吴云凌)
在德拉吉讲话期间，欧元兑美元 曾跌穿1.06美元，德拉吉指欧元区经济复苏“受到结构性改革步伐迟滞的拖累”，称仍需要“非常大规模”的货币政策刺激措施。
* 10年期美债收益率触及两周高位 * 数据直指美国经济增强 * 美国标售130亿美元10年期TIPS，需求强劲 * 叶伦将就经济和货币政策发表讲话 路透纽约1月19日 - 美国公债收益率周四急升至两周高位，此前数据 显示美国经济增长步伐稳健，上日美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席 叶伦暗示，联储将会进一步升息。 美国12月房屋开工反弹幅度超过预期，因经济不断改善，提振对出租 房的需求。周四发布的其它数据显示，上周初请失业金人数意外跌至接近 43年低位，直指劳动力市场进一步收紧，应该会支撑今年经济增长。 另一份数据显示，1月美国大西洋沿岸中部地区制造业活动升至两年 高位，因新订单，就业和库存增长。 美联储主席叶伦周三表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联 储2%的目标回升，联储逐步升息是“合理的”。 “(公债下跌)，是因叶伦的讲话基调略趋强硬，和经济数据不错这些 基本面因素，以及市场调整头寸所致，”法国农业信贷银行美国公债交易 部主管Dan Mulholland
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。