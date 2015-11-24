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亚洲 | 2015年 11月 24日 星期二 14:03 BJT

新兴汇市：马币领涨新兴亚币，受助于油价反弹及一马发展出售资产

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 122.70 122.83 +0.11 -2.48 119.66

坡元 1.4136 1.4170 +0.24 -6.20 1.3260

台币 32.598 32.778 +0.55 -2.70 31.718

韩元 1154.00 1158.50 +0.39 -4.74 1099.30

泰铢 35.77 35.87 +0.28 -8.02 32.90

菲律宾披索 47.10 47.22 +0.25 -5.05 44.72

印尼卢比 13690.00 13721.00 +0.23 -9.57 12380.00

印度卢比 66.38 66.47 +0.14 -5.04 63.03

马币 4.2480 4.3030 +1.29 -17.69 3.4965

人民币 6.3885 6.3896 +0.02 -2.89 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 王兴亚/李春喜/张若琪/刘秀红 审校 张涛)

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