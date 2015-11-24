《路透晚报》--11月24日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：今年将实现7%左右增长，研究与中东欧多边金融框架--总理

中国国务院总理李克强周二表示，中国经济今年能实现增长7%左右的预期目标，而且中国经济正在进行结构调整，以保持中长期的合理增速。中国正研究同中东欧国家建立多边金融框架，以及一只以人民币计价的合资基金。

--中国贸易：推动中国东盟2020年双边贸易额达1万亿美元--商务部长

中国商务部部长高虎城日前表示，中国-东盟自贸区升级谈判成果文件正式达成，涵盖货物贸易、服务贸易、投资、经济技术合作等领域，将推动中国东盟2020年双边贸易额达1万亿美元。

--标普：政策放松将在2016年令中国房地产业出现温和增长

标准普尔评级服务在今日发布的一份题为《中国房地产观察：政策放松将在2016年令中国房地产业出现温和增长》的报告中表示：大部分中国房地产开发商正在复苏。预计2016年全国住宅销售额将增长0%-5%，主要受价格上涨驱动。2016年全国住宅销售面积可能与2015年水平持平或略有下降。

--两岸关系：第12次货贸协商结束，货品贸易降税未有结论--台湾经济部

台湾及中国大陆的货品贸易协议第12次协商于周一稍晚在台北结束，这是两岸领导人会议后两岸首次重要的贸易协商。台湾经济部表示，双方在货品通关程序上同意尽可能在48小时内放行，不过各方关注的各项重要货品贸易降税未达成共识。

【固定收益】

--中国公开市场：逆回购重回百亿元地量模式，资金宽松央行继续平稳操作

中国央行公开市场周二进行100亿元人民币逆回购操作，重回百亿元地量操作模式，完全对冲到期量，利率也继续持平。资金面供给无忧，即便在新股申购到来之际，央行并不担心流动性形势，继续释放维稳信号。

--中国债市动态：国债期货再走强带暖现券，过剩行业信用债乏人问津

中国银行间债市周二早盘利率债收益率下行1-2个基点（bp），因国债期货再度走强催暖市场情绪；不过目前债市面临的政策、资金以及基本面依旧大体稳定，加之12月还有美国可能加息的不确定因素等，料收益率仍暂难突破盘局。

--中国货币市场：七天回购需求升温但无碍宽松局面，预期平稳IPO暂不足虑

中国银行间市场周二主要回购利率均小幅走跌。交易员称，虽然七天回购品种受跨月及跨IPO周期双重因素影响，需求有所升温，但并无碍场内资金充裕局面；此外央行公开市场逆回购重回低量平价操作，亦对流动性影响不大。

--中国债市：中诚信将灵宝黄金主体及债项评级从AA降至AA-，因偿债指标弱化

中诚信国际信用评级有限责任公司周二公告，因偿债指标弱化，将灵宝黄金主体评级由AA下调为AA-，但评级展望由负面调为稳定；其所发行的两期中期票据评级亦做相同调整。

--《中国新债预测》三年续发国债收益率均值2.82%，二级震荡料需求一般

中国财政部周三将招标续发行三年期固息国债。路透调查显示，近期现券二级市场走势较为胶着，随着年底临近以及IPO重启在即，机构交投谨慎心态难消，因此预计明日新债需求亦将不瘟不火，料中标结果接近二级市场，预测均值落在2.82%附近。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘走稳，交投淡静市场等待央行指引

人民币兑美元即期周二早盘近乎走平，无视中间价继续刷新近三个月的低点。交易员称，盘初市场一度小幅走弱，虽然没有明显的大行结汇盘，但整体交投非常淡静，观望情绪浓，波动区间相当狭窄，等待央行进一步指引。

【证券/行业】

--中国证券：券商自营不必“每天净买入股票”，对市场冲击有限

据消息人士透露，中国证监会近日取消了“证券公司自营股票每天净买入”的要求，并要求各证监局督促证券公司进一步加强风险管理。分析师称，无需过度担忧券商自营取消头寸限制对市场的负面冲击，存量行情仍将延续。

--中国股市：沪综指小幅收升，券商板块受消息刺激逆势走强

中国股市沪综指周二小幅收升。分析师称，今日市场继续震荡调整，权重股走势疲弱对指数形成拖累，券商板块则受消息刺激午后逆势走强带动股指尾盘翻红。近期市场热点较为散乱，个股虽活跃但部分疯炒品种的走势可能难以持续。

--中国基金：基金业协会称华天国泰北京资产管理等12家私募机构失联

中国证券投资基金业协会日前公告，包括华天国泰(北京)资产管理有限公司、中融坤瑞(北京)投资基金管理有限公司等12家私募机构失联。

--中国证券：上海市委巡视组分别进驻20家单位，包括国泰君安和海通证券

上海本地媒体解放日报周二报导称，近日，上海市委第一至第十巡视组分别进驻14家市管国有企业和6家高校开展专项巡视，包括国泰君安和海通证券。标志着该市今年第三批巡视工作全面展开。

--香港个股：国泰君安国际高管称业务运作正常，年内仍有项目推出市场

中国大型券商国泰君安香港分支--国泰君安国际的高管周二称，公司财务和运作正常，今年底前仍将推出一批IPO和固定收益项目，银行授信没有影响。

--香港个股：山水水泥称开曼法院裁定董事无权提交清盘呈请，将予以否决

中国山水水泥集团有限公司周二称，开曼法院裁定董事无权提交清盘呈请，除非任何一位债权人代替董事为呈请人成功作出申请，开曼法院将否决清盘呈请。

--美国个股：苹果计划明年2月在中国推出移动支付系统Apple Pay--WSJ

据华尔街日报(WSJ)报导，苹果计划明年2月初在中国推出移动支付系统Apple Pay。该报援引知情人士称，苹果最近已经与中国四大国有银行签订协议。

--企业并购：中广核以23亿美元收购马来西亚1MDB旗下电力资产