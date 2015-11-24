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亚洲 | 2015年 11月 24日 星期二 14:55 BJT

更新版 1-美国个股：苹果计划明年2月在中国推出Apple Pay--WSJ

苹果正将Apple Pay引进智能手机最重要市场中国。苹果系于去年10月在美国推出这项支付服务。苹果大中华地区第四季营收同比增长将近一倍。

目前也仍不清楚苹果对透过Apple Pay在中国购买所收取的金额多寡。该报表示，在美国，苹果所有信用卡交易收取0.15%费用，每笔借记卡交易收取0.005美元费用。

目前尚无法在美国非上班时间取得苹果回应。

苹果7月于英国推出移动支付服务，试图抢攻英国日益兴盛的线上交易市场。(完) (编译 张涛/陈宗琦；审校 张若琪/王洋)

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