版本:
中国
亚洲 | 2015年 11月 24日 星期二 14:30 BJT

台湾股市：收跌1%至一周新低，短线料暂在季线附近震荡整理

路透台北11月24日 - 台湾股市周二收跌1%至一周新低。分析师表示，受到股王大立光 及苹果供应链表现疲弱所累，大盘拉回至季线附近整理，终场力守8,400点整数关口，市场交投偏淡，观望周五台湾公布今年全年经济成长率及10月景气对策信号。

台湾加权股价指数 收挫1.01%，报8,400.14点，创一周收盘低位，前低为11月18日的8,340.47点；今日成交初值 为804.15亿台币，上交易日修正后为706.10亿。

〞只要守稳季线，仍有机会盘整向上。〞国泰证期顾问处协理简伯仪称。

他并称，由于大立光 遭外资降评而重挫逾9%，拖累苹果概念股及电子权值股表现疲弱，令大盘指数回测8,414点的季线，甚至一度跌破8,400点关卡，交投谨慎观望周五公布的台湾今年经济成长率及10月景气灯号。

此外，元大投顾市场研究部经理薛舜日指出，目前大盘指数仍由外资控盘，但外资交投仍显淡静，致近期大盘指数走势较显保守，短线指数料在季线上下震荡整理。

周五股王大立光收跌9.21%、权值股台积电 、鸿海 亦分别收跌1.06%、1.4%；分析师预估明日指数主要区间暂看在8,350-8,500点。

本地时间14:17，MSCI亚太明晟指数 跌0.28%。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐