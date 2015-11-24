台湾股市：收跌1%至一周新低，短线料暂在季线附近震荡整理

《全球汇市》美国公布强劲数据后美元保持升势，欧元由跌转升
在德拉吉讲话期间，欧元兑美元 曾跌穿1.06美元，德拉吉指欧元区经济复苏“受到结构性改革步伐迟滞的拖累”，称仍需要“非常大规模”的货币政策刺激措施。
路透台北11月24日 - 台湾股市周二收跌1%至一周新低。分析师表示，受到股王大立光 及苹果供应链表现疲弱所累，大盘拉回至季线附近整理，终场力守8,400点整数关口，市场交投偏淡，观望周五台湾公布今年全年经济成长率及10月景气对策信号。
台湾加权股价指数 收挫1.01%，报8,400.14点，创一周收盘低位，前低为11月18日的8,340.47点；今日成交初值 为804.15亿台币，上交易日修正后为706.10亿。
〞只要守稳季线，仍有机会盘整向上。〞国泰证期顾问处协理简伯仪称。
他并称，由于大立光 遭外资降评而重挫逾9%，拖累苹果概念股及电子权值股表现疲弱，令大盘指数回测8,414点的季线，甚至一度跌破8,400点关卡，交投谨慎观望周五公布的台湾今年经济成长率及10月景气灯号。
此外，元大投顾市场研究部经理薛舜日指出，目前大盘指数仍由外资控盘，但外资交投仍显淡静，致近期大盘指数走势较显保守，短线指数料在季线上下震荡整理。
周五股王大立光收跌9.21%、权值股台积电 、鸿海 亦分别收跌1.06%、1.4%；分析师预估明日指数主要区间暂看在8,350-8,500点。
本地时间14:17，MSCI亚太明晟指数 跌0.28%。(完)
在德拉吉讲话期间，欧元兑美元 曾跌穿1.06美元，德拉吉指欧元区经济复苏“受到结构性改革步伐迟滞的拖累”，称仍需要“非常大规模”的货币政策刺激措施。
* 10年期美债收益率触及两周高位 * 数据直指美国经济增强 * 美国标售130亿美元10年期TIPS，需求强劲 * 叶伦将就经济和货币政策发表讲话 路透纽约1月19日 - 美国公债收益率周四急升至两周高位，此前数据 显示美国经济增长步伐稳健，上日美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席 叶伦暗示，联储将会进一步升息。 美国12月房屋开工反弹幅度超过预期，因经济不断改善，提振对出租 房的需求。周四发布的其它数据显示，上周初请失业金人数意外跌至接近 43年低位，直指劳动力市场进一步收紧，应该会支撑今年经济增长。 另一份数据显示，1月美国大西洋沿岸中部地区制造业活动升至两年 高位，因新订单，就业和库存增长。 美联储主席叶伦周三表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联 储2%的目标回升，联储逐步升息是“合理的”。 “(公债下跌)，是因叶伦的讲话基调略趋强硬，和经济数据不错这些 基本面因素，以及市场调整头寸所致，”法国农业信贷银行美国公债交易 部主管Dan Mulholland
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。