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亚洲 | 2015年 11月 25日 星期三 08:00 BJT

台湾经济指标预测--11月25日至12月23日

以下为台湾近期预定公布的经济数据：    
    * 11月23日当周

     日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                     前值
    11/27        --     经济成长率    第三季       --           -1.01%(概估值)
                          (统计值)                     
    *  11月30日当周

     日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                     前值
     12/4      1610       外汇存底    11月底       --           4,267.74亿美元
    *  12月7日当周

     日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                     前值
     12/7      1600           出口      11月       --                   -11.0%
     12/8      0830   消费者物价指      11月       --                   +0.31%
                           数(CPI)                     
    * 12月21日当周

     日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                     前值
    12/21      1600       外销订单      11月       --                    -5.3%
                          年变动率                     
    12/22      0830     季调失业率      11月       --                    3.79%
    12/23      1600   工业生产指数      11月       --                   -6.15%
   *12/24      1620       M2年增率      11月       --                   +6.58%
    * 2月22日当周

     日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                     前值
     2/23      1620         经常帐    第四季       --          顺差196.7亿美元
     日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                     前值
       --    估1600     经济成长率    第三季       --           +0.52%(统计值)
                          (预估值)                     
     日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                     前值
       --  1700(预)       重贴现率    第三季       --                   1.750%
    参看全球经济数据相关资料，点选  
    参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选

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