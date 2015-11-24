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亚洲 | 2015年 11月 24日 星期二 14:30 BJT

日本股市：连续第五日收盘上涨；市场等待新的交投线索

路透东京11月24日 - 日本股市周二收盘小幅上涨，为连续第五日收涨，盘中走势震荡，投资者等待新的交投线索。

日经指数 收盘涨0.2%至19,924.89点。

市场参与者说，本周的交投活动料将保持平淡；周四感恩节假期以前，美国市场走势料迟滞。

他们还指出，市场正等待日本首相安倍晋三领导下的内阁在12月1日批准明年的预算草案纲要。政府还计划制定当前财年追加预算。

东证股价指数 收涨0.2%至1,605.94点。JPX-日经400指数 收盘涨0.2%至14,482.06点。(完)

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