澳洲经济：财政部下调对经济潜在增长率的预估

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透悉尼11月24日 - 澳洲财政部已下调对经济潜在增长率的预估，以反映人口及工作小时数增长放缓的情况，这说明澳洲政府财政状况存在问题。
更甚的是，这进一步加大了总理滕博尔(Malcolm Turnbull)领导的联盟政府将预算扳回至盈余的难度，之前该目标已经被数次推后。
“我们目前预期未来几年澳洲国内生产总值(GDP)年增幅可能在2.75%左右，低于政府预算案中预估的3%，”澳洲财政部宏观经济组副副秘书长Nigel Ray在悉尼一次商务会议上表示。
澳洲财长莫里森(Scott Morrison)将于下月发布对经济成长和赤字的最新预期。(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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