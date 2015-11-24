澳洲经济：财政部下调对经济潜在增长率的预估

路透悉尼11月24日 - 澳洲财政部已下调对经济潜在增长率的预估，以反映人口及工作小时数增长放缓的情况，这说明澳洲政府财政状况存在问题。

更甚的是，这进一步加大了总理滕博尔(Malcolm Turnbull)领导的联盟政府将预算扳回至盈余的难度，之前该目标已经被数次推后。

“我们目前预期未来几年澳洲国内生产总值(GDP)年增幅可能在2.75%左右，低于政府预算案中预估的3%，”澳洲财政部宏观经济组副副秘书长Nigel Ray在悉尼一次商务会议上表示。

澳洲财长莫里森(Scott Morrison)将于下月发布对经济成长和赤字的最新预期。(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)