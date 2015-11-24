法国发现疑似自杀式腰带 侦测到巴黎恐袭案主嫌犯手机

《全球汇市》美国公布强劲数据后美元保持升势，欧元由跌转升
在德拉吉讲话期间，欧元兑美元 曾跌穿1.06美元，德拉吉指欧元区经济复苏“受到结构性改革步伐迟滞的拖累”，称仍需要“非常大规模”的货币政策刺激措施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎/布鲁塞尔11月23日（记者 Chine Labbé/Gabriela Baczynska） - 了解调查情况的消息人士称，周一在巴黎附近发现了一个被丢弃的疑似自杀式腰带，并侦测到巴黎恐怖袭击案在逃主嫌犯的手机。
巴黎恐袭案后，法国和比利时展开追捕行动，重点是26岁的比利时男子Salah Abdeslam。他在巴黎袭击案后不久回到布鲁塞尔，目前在逃。
消息人士周一透露，袭击发生后，在巴黎北部的18区侦测到Abdeslam的手机，地点在一辆他租赁后丢弃的汽车附近，后来在巴黎南部的Chatillon又侦测到他的手机。
探案人员正在检查巴黎南郊蒙鲁日一个小垃圾桶里发现的疑似自杀式腰带，这里距离Chatillon不远。
消息人士指出，现在要判断该腰带是否与Abdeslam有关还为时太早。他的兄长在巴黎恐怖袭击中引爆了身上的炸弹。
有一种猜想是，Abdeslam本打算在第18区引爆身上的炸弹，后来放弃了计划，原因不明。
“也许是他的自杀式腰带出了技术故障。”一名警方消息人士表示。(完)
编译：李富强 发稿：朱淑珍
在德拉吉讲话期间，欧元兑美元 曾跌穿1.06美元，德拉吉指欧元区经济复苏“受到结构性改革步伐迟滞的拖累”，称仍需要“非常大规模”的货币政策刺激措施。
* 10年期美债收益率触及两周高位 * 数据直指美国经济增强 * 美国标售130亿美元10年期TIPS，需求强劲 * 叶伦将就经济和货币政策发表讲话 路透纽约1月19日 - 美国公债收益率周四急升至两周高位，此前数据 显示美国经济增长步伐稳健，上日美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席 叶伦暗示，联储将会进一步升息。 美国12月房屋开工反弹幅度超过预期，因经济不断改善，提振对出租 房的需求。周四发布的其它数据显示，上周初请失业金人数意外跌至接近 43年低位，直指劳动力市场进一步收紧，应该会支撑今年经济增长。 另一份数据显示，1月美国大西洋沿岸中部地区制造业活动升至两年 高位，因新订单，就业和库存增长。 美联储主席叶伦周三表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联 储2%的目标回升，联储逐步升息是“合理的”。 “(公债下跌)，是因叶伦的讲话基调略趋强硬，和经济数据不错这些 基本面因素，以及市场调整头寸所致，”法国农业信贷银行美国公债交易 部主管Dan Mulholland
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。