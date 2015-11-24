台湾汇市：台币随亚币清淡交投中收升，央行开盘似未现踪影

* 随亚币小幅收升，但交投清淡 * 出口商抛汇，外资少许汇入 * 央行似未干预开盘价，价格揭露更真实--交易员 * 明日交易区间先看32.550-32.620 路透台北11月24日 - 台币兑美元 周二随亚币收升，汇银人士表示，时近月底 出口商有抛汇需求，外资亦稍许汇入，令台币在清淡行情中收盘小升。 汇银人士说，进口商也有买汇，两方的供需在清淡的交投中大致持稳。此外，他们表示 ，近两个交易日的台币开价交投，似乎少了央行的身影，开盘之际价位偏向反映实质交易， 不排除央行可能退出开盘之际的交易行列。但他们也表示，尾盘时央行仍入市作价，促贬台 币。 〞还好啦，央行不做开盘价没有什么影响。其实以前做了，市场也不是完全照这个区间 ，〞一位小型商银交易人士表示。 他们认为，时近年底，市场的供需逐渐冷清，近日市场全日成交金额都很少，显现市场 意兴阑珊。不过，目前各方对于美国联邦储备理事会(FED)，即将在年底前升息的预期心理 高涨，市场价格虽不时反映这个预期心理，但也不排除真正发生时，金融市场的价位还是会 发生不小的变动。 〞最大的问题可能还是怕到时流动性不够，现在我觉得要开很大部位去TRADE(交易)的 人，也还是少数，〞一位中大型商银交易人士说。 今日台币实质交易区间在32.560-32.600，上日在32.555-32.615；交易员预估，明日台 币实质区间料在32.550-32.620间。 至于韩元 周五收1,153.8，上日收1,158.5。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月美元/台币换汇点折价幅度 相似上日。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.540/32.550，上日收在32.59 0。 台湾股市周二收跌1%至一周新低。 证券交易所资料显示，外资及陆资在台 股转为卖超9.28亿台币，中止连三个交易日买超共计69.07亿台币；上交易日为买超29.40亿 台币。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交 上日 元 量 报价 亿美 元 台北外汇经纪公 32.746 32.778 32.560-32.746 32.580 5.40 5.24 司 元太外汇经纪公 32.745 32.780 32.560-32.745 32.618 2.98 3.07 司 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.015/ 0.000 -0.010/ 0.000 美元/台币六个月期 -0.080/-0.050 -0.070/-0.050 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 林高丽)