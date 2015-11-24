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亚洲 | 2015年 11月 24日 星期二 16:45 BJT

台湾汇市：台币随亚币清淡交投中收升，央行开盘似未现踪影

* 随亚币小幅收升，但交投清淡
    * 出口商抛汇，外资少许汇入
    * 央行似未干预开盘价，价格揭露更真实--交易员
    * 明日交易区间先看32.550-32.620

    路透台北11月24日 - 台币兑美元 周二随亚币收升，汇银人士表示，时近月底
出口商有抛汇需求，外资亦稍许汇入，令台币在清淡行情中收盘小升。
    
    汇银人士说，进口商也有买汇，两方的供需在清淡的交投中大致持稳。此外，他们表示
，近两个交易日的台币开价交投，似乎少了央行的身影，开盘之际价位偏向反映实质交易，
不排除央行可能退出开盘之际的交易行列。但他们也表示，尾盘时央行仍入市作价，促贬台
币。
    
    〞还好啦，央行不做开盘价没有什么影响。其实以前做了，市场也不是完全照这个区间
，〞一位小型商银交易人士表示。
    
    他们认为，时近年底，市场的供需逐渐冷清，近日市场全日成交金额都很少，显现市场
意兴阑珊。不过，目前各方对于美国联邦储备理事会(FED)，即将在年底前升息的预期心理
高涨，市场价格虽不时反映这个预期心理，但也不排除真正发生时，金融市场的价位还是会
发生不小的变动。
    
    〞最大的问题可能还是怕到时流动性不够，现在我觉得要开很大部位去TRADE(交易)的
人，也还是少数，〞一位中大型商银交易人士说。
    
    今日台币实质交易区间在32.560-32.600，上日在32.555-32.615；交易员预估，明日台
币实质区间料在32.550-32.620间。
    
    至于韩元 周五收1,153.8，上日收1,158.5。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月美元/台币换汇点折价幅度
相似上日。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.540/32.550，上日收在32.59
0。 
     
    台湾股市周二收跌1%至一周新低。 证券交易所资料显示，外资及陆资在台
股转为卖超9.28亿台币，中止连三个交易日买超共计69.07亿台币；上交易日为买超29.40亿
台币。 
    
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 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价    成交   上日 
                        元                                         量  
                      报价                                       亿美  
                                                                   元  
 台北外汇经纪公     32.746     32.778   32.560-32.746  32.580    5.40    5.24
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     32.745     32.780   32.560-32.745  32.618    2.98    3.07
 司                                                                    
  
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价             上日现货收盘时水准
                                                
 美元/台币一个月期            -0.015/ 0.000         -0.010/ 0.000
 美元/台币六个月期            -0.080/-0.050         -0.070/-0.050
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价        

 (记者 高洁如; 审校 林高丽)

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