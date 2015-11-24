国际油市：沙特稳市承诺提振油价，美元强劲及供应过剩疑虑抑涨幅

全球金市：金价持稳，因美元和美债收益率削减涨幅
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
2014年11月，沙特(沙乌地)阿拉伯率先在石油输出国组织(OPEC)中发起在竞争性供应面前扞卫市场份额，而非通过减产来提振油价。
沙特内阁周一称，准备与OPEC和非OPEC国家合作实现市场稳定。几天后，OPEC将开会审视其实施一年的不减产政策。
但一些人质疑沙特此番讲话是否会带来政策上的任何重大变动。
“只要没有具体措施出炉，我们仍对这种可能性持怀疑态度，因此...我们仍然认为2015年12月的OPEC会议将再度无果而终，”Phillip Futures的Daniel Ang周二称。
澳新银行报告指出，市场还在关注美国原油库存变化，预计会小幅增加。
根据周一公布的路透初步调查，11月20日止当周，美国商业原油库存平均料增110万桶，为连续第九周增加。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪/刘秀红；审校 杜明霞/陈宗琦)
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选