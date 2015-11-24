国际油市：沙特稳市承诺提振油价，美元强劲及供应过剩疑虑抑涨幅

2014年11月，沙特(沙乌地)阿拉伯率先在石油输出国组织(OPEC)中发起在竞争性供应面前扞卫市场份额，而非通过减产来提振油价。

沙特内阁周一称，准备与OPEC和非OPEC国家合作实现市场稳定。几天后，OPEC将开会审视其实施一年的不减产政策。

但一些人质疑沙特此番讲话是否会带来政策上的任何重大变动。

“只要没有具体措施出炉，我们仍对这种可能性持怀疑态度，因此...我们仍然认为2015年12月的OPEC会议将再度无果而终，”Phillip Futures的Daniel Ang周二称。

澳新银行报告指出，市场还在关注美国原油库存变化，预计会小幅增加。

根据周一公布的路透初步调查，11月20日止当周，美国商业原油库存平均料增110万桶，为连续第九周增加。(完)

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