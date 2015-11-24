《中国新债预测》三年续发国债收益率均值2.82%，二级震荡料需求一般

* 招标品种: 财政部三年期续发国债

* 招标金额: 280亿元人民币

* 招标时间: 周三(25日)9:30-10:30

* 受访人数: 9位(银行、券商)

* 预测区间: 2.75%-2.86%

* 预测均值: 2.82%(按各家机构预测值平均)

路透上海11月24日 - 中国财政部周三将招标续发行三年期固息国债。路透调查显示，近期现券二级市场走势较为胶着，随着年底临近以及IPO重启在即，机构交投谨慎心态难消，因此预计明日新债需求亦将不瘟不火，料中标结果接近二级市场，预测均值落在2.82%附近。

“需求估计一般吧，现在二级情绪也不高，最近现货就是看着国债期货走，情绪差一点边际就能上2.86%了，”上海一银行交易员称，不过也不好说，3-10年利差有逐步收窄的趋势，也可能往下走一点。

国信证券最新新债定价报告指出，近段时间债市持续横盘整理，主要由于IPO重启在即、美联储加息概率增大以及年末时点临近使得市场对资金面波动风险保持谨慎心态。

报告并称，预计在新的催化剂出现之前，市场观望情绪仍将延续，短期内行情仍将以小幅波动为主，预计本中标利率将接近估值水平。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，三年期品种最新收益率为2.8636%。本次续发国债的标的券150022券最新成交收益率 在2.8439%。

央行公开市场周二进行100亿元人民币逆回购操作，重回百亿元地量操作模式，完全对冲到期量，利率也继续持平。

明日招标新债招标新债为为今年第22期 三年期品种的第二次续发；采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.05%。

招标当日，之前发行的同期国债当日停止交易一天；招标结束至11月30日进行分销；12月2日起合并上市交易。