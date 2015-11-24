主要国家经济指标预测--11月25日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月25日(三) 0030 澳洲建筑完工 第三季 -2.1% +1.6% 0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 10月 -- 正1.65 0745 法国消费者信心指数 11月 正95 正96 0900 意大利经季节调整工业订单(较前月) 9月 -- -5.50% 未经季节调整工业订单(较上年同期) -- +2.10% 0900 意大利经季节调整工业销售(较前月) 9月 -- -1.60% 未经季节调整工业销售(较上年同期) -- -2.40% 0930 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 10月 -- 44.489 1000 意大利经季节调整零售销售(较前月) 9月 -- +0.30% 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- +1.30% -- 美国建筑许可年率(万户) 10月修正值 -- 115.0 1200 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 433.9 再融资指数 -- 1,694.8 1330 美国实质个人支出(较前月) 10月 -- +0.2% 个人所得(较前月) +0.4% +0.1% 个人支出(经季调，较前月) +0.3% +0.1% 核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) -- +1.3% 个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- -0.1% (较上年同期) -- +0.2% 1330 美国耐久财订单 10月 +1.5% -1.2% 扣除运输的耐久财订单 +0.3% -0.3% 扣除国防的耐久财订单 -- -1.9% 扣除飞机的非国防资本财订单 +0.4% -0.1% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月21日当周 27.0 27.1 四周均值(万人) -- 27.075 续请失业金人数(万人) 11月14日当周 216.4 217.5 1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 9月 -- +0.3% (较上年同期) -- +5.5% 1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 11月初值 -- 55.0 服务业PMI 55.0 54.8 1500 美国路透/密西根大学消费者信心指数 11月终值 93.1 93.1 现况指数 -- 104.8 预期指数 85.7 85.6 1500 美国新屋销售年率(万户) 10月 50.0 46.8 1800 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 10月 -- +1.7% 2100 韩国消费者信心指数 11月 -- 105 2145 新西兰进口(亿新西兰元) 10月 50.1 49.1 出口(亿新西兰元) 40.2 36.9 贸易收支(亿新西兰元) 逆差9.37 逆差12.22 截至10月的一年 逆差33.7 逆差32 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 10月24日(二) 0135 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 52.8 -- 0700 德国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季终值 +0.3% +0.3% (较上年同期) +1.8% +1.8% 0745 法国企业景气指数 11月 正102 正103 0900 意大利薪资通胀指数(较前月) 10月 +0.1% -- (较上年同期) +1.2% -- 0900 德国IFO企业景气判断指数 11月 109.0 108.2 现况指数 113.4 112.4 预期指数 104.7 104.0 1100 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 10月初值 顺差35.29 -- 1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 11月 正7 正25 1330 美国商品贸易收支(亿美元) 10月初值 逆差584.1 -- 1330 美国企业获利 第三季初值 -1.6% -- 1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第三季修正值 +2.1% +2.1% 最终销售 +2.7% +3.0% 消费者支出 +3.0% -- GDP平减指数 +1.3% +1.2% 核心个人消费支出(PCE)物价指数 +1.3% +1.3% 个人消费支出(PCE)物价指数 +1.3% +1.2% 1400 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 9月 +5.5% +5.1% 经季节调整房价指数(较前月) +0.6% +0.3% 未经季节调整房价指数(较前月) +0.2% +0.4% 1500 美国世企研消费者信心指数 11月 90.4 99.5 1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合指数 11月 负3 -- (完)