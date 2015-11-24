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亚洲 | 2015年 11月 25日 星期三 07:37 BJT

****主要国家经济指标预测--11月25日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段     预估值      前值
        
    11月25日(三)
    
    0030 澳洲建筑完工                                第三季      -2.1%      +1.6%
    0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数                     10月        --      正1.65
    0745 法国消费者信心指数                            11月       正95       正96
    0900 意大利经季节调整工业订单(较前月)               9月        --      -5.50%
               未经季节调整工业订单(较上年同期)                    --      +2.10%
    0900 意大利经季节调整工业销售(较前月)               9月        --      -1.60%
               未经季节调整工业销售(较上年同期)                    --      -2.40%
    0930 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件)   10月        --      44.489
    1000 意大利经季节调整零售销售(较前月)               9月        --      +0.30%
               未经季节调整零售销售(较上年同期)                    --      +1.30%
    --  美国建筑许可年率(万户)                   10月修正值        --       115.0
    1200 美国抵押贷款市场指数                          前周        --       433.9
             再融资指数                                            --     1,694.8
    1330 美国实质个人支出(较前月)                      10月        --       +0.2%
             个人所得(较前月)                                    +0.4%      +0.1%
             个人支出(经季调，较前月)                            +0.3%      +0.1%
             核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)               +0.1%      +0.1%
                                      (较上年同期)                 --       +1.3%
             个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)                     --       -0.1%
                                  (较上年同期)                     --       +0.2%
    1330 美国耐久财订单                                10月      +1.5%      -1.2%
             扣除运输的耐久财订单                                +0.3%      -0.3%
             扣除国防的耐久财订单                                  --       -1.9%
             扣除飞机的非国防资本财订单                          +0.4%      -0.1%
    1330 美国一周初请失业金人数(万人)          11月21日当周       27.0       27.1
                             四周均值(万人)                        --      27.075
                   续请失业金人数(万人)        11月14日当周      216.4      217.5
    1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月)       9月        --       +0.3%
                                     (较上年同期)                  --       +5.5%
    1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI)         11月初值        --        55.0
                   服务业PMI                                      55.0       54.8
    1500 美国路透/密西根大学消费者信心指数         11月终值       93.1       93.1
                                  现况指数                         --       104.8
                                  预期指数                        85.7       85.6
    1500 美国新屋销售年率(万户)                        10月       50.0       46.8
    1800 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值             10月        --       +1.7%
    2100 韩国消费者信心指数                            11月        --         105
    2145 新西兰进口(亿新西兰元)                        10月       50.1       49.1
               出口(亿新西兰元)                                   40.2       36.9
               贸易收支(亿新西兰元)                           逆差9.37  逆差12.22
                                             截至10月的一年   逆差33.7     逆差32
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段      现值     预估值
    
    10月24日(二)
    
    0135 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)         11月初值       52.8       --        
    0700 德国国内生产总值(GDP)(较前季)           第三季终值      +0.3%     +0.3%
                              (较上年同期)                       +1.8%     +1.8%
    0745 法国企业景气指数                              11月      正102     正103     
    0900 意大利薪资通胀指数(较前月)                    10月      +0.1%       --      
                           (较上年同期)                          +1.2%       --      
    0900 德国IFO企业景气判断指数                       11月      109.0     108.2     
                现况指数                                         113.4     112.4     
                预期指数                                         104.7     104.0     
    1100 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)            10月初值  顺差35.29       --   
    1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值                 11月        正7      正25       
    1330 美国商品贸易收支(亿美元)                  10月初值  逆差584.1       --  
    1330 美国企业获利                            第三季初值      -1.6%       --      
    1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率         第三季修正值      +2.1%     +2.1%     
                         最终销售                                +2.7%     +3.0%     
                         消费者支出                              +3.0%       --      
                         GDP平减指数                             +1.3%     +1.2%     
                         核心个人消费支出(PCE)物价指数           +1.3%     +1.3%     
                         个人消费支出(PCE)物价指数               +1.3%     +1.2%     
    1400 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期)      9月      +5.5%     +5.1%     
                        经季节调整房价指数(较前月)               +0.6%     +0.3%     
                      未经季节调整房价指数(较前月)               +0.2%     +0.4%     
    1500 美国世企研消费者信心指数                      11月       90.4      99.5      
    1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合指数                11月        负3       --  
    (完)

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