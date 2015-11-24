金属期市：期铜徘徊六年低点附近，美元回落提供支撑

全球金市：金价持稳，因美元和美债收益率削减涨幅
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
“我们需要的是更积极一点的人气。或许在美国第一次升息过后有可能如此，人们或许会发现事情也没那么糟。”
他表示，即将到来的三件宏观经济事件，有可能有助提振整体人气，包括人民币纳入国际货币基金组织(IMF)货币篮子、欧洲央行可能采取更多量化宽松(QE)措施以及美国升息的后续表现等。
“但我们需要观察中国工业生产数据的表现，目前为止这仍是一大担忧因素。”
0700 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.4%至每吨4,510美元。
上海期货交易所期铜合约 收低0.56%，至每吨33,850元人民币。其他金属方面，沪镍 大跌3.6%，沪锡 跌2%，沪铝 跌1%。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/刘秀红；审校 蔡美珍)
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
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