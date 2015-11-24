金属期市：期铜徘徊六年低点附近，美元回落提供支撑

“我们需要的是更积极一点的人气。或许在美国第一次升息过后有可能如此，人们或许会发现事情也没那么糟。”

他表示，即将到来的三件宏观经济事件，有可能有助提振整体人气，包括人民币纳入国际货币基金组织(IMF)货币篮子、欧洲央行可能采取更多量化宽松(QE)措施以及美国升息的后续表现等。

“但我们需要观察中国工业生产数据的表现，目前为止这仍是一大担忧因素。”

0700 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.4%至每吨4,510美元。

上海期货交易所期铜合约 收低0.56%，至每吨33,850元人民币。其他金属方面，沪镍 大跌3.6%，沪锡 跌2%，沪铝 跌1%。(完)

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