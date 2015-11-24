全球金市：金银铂接近数年低位，受累于美元走强和美联储升息预期

全球金市：金价持稳，因美元和美债收益率削减涨幅
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
银价 小幅上涨，周一曾跌至13.86美元，创2009年8月以来最低位。铂金 触及831.80美元，创2008年12月以来最低位。
“投机客预期下月美国升息，所以大家都在抛售黄金，出脱多头仓位，”香港利昌金铺的首席交易员Ronald Leung说，他并指出，美元强势若反转将扶助金价。
“实货需求暂时对金价起到一点支撑效果，但程度不大，”Leung说。
亚洲地区主要黄金消费国保持强劲的实货需求将为下滑的金价提供支撑。
上海黄金交易所的金价升水周二为每盎司5美元，本月初位于3-4美元。
但对黄金的投资需求依然低迷。
全球最大的黄金支持上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust持金量周一降至655.69吨，为2008年9月以来最低位。
铂金ETF 的持仓量位于两年低位，钯金ETF 的持仓量接近2014年4月以来最低位。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1072.2 3.26 0.3
现货银 14.13 0.02 0.14
现货铂金 841.75 1.75 0.21
现货钯金 538.98 2.23 0.42
COMEX期金 1071.4 4.6 0.43
COMEX期银 14.105 0.073 0.52
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
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全球金市 COMEX金持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/白云; 审校 蔡美珍/张若琪)
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
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