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亚洲 | 2015年 11月 24日 星期二 15:40 BJT

全球金市：金银铂接近数年低位，受累于美元走强和美联储升息预期

银价 小幅上涨，周一曾跌至13.86美元，创2009年8月以来最低位。铂金 触及831.80美元，创2008年12月以来最低位。

“投机客预期下月美国升息，所以大家都在抛售黄金，出脱多头仓位，”香港利昌金铺的首席交易员Ronald Leung说，他并指出，美元强势若反转将扶助金价。

“实货需求暂时对金价起到一点支撑效果，但程度不大，”Leung说。

亚洲地区主要黄金消费国保持强劲的实货需求将为下滑的金价提供支撑。

上海黄金交易所的金价升水周二为每盎司5美元，本月初位于3-4美元。

但对黄金的投资需求依然低迷。

全球最大的黄金支持上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust持金量周一降至655.69吨，为2008年9月以来最低位。

铂金ETF 的持仓量位于两年低位，钯金ETF 的持仓量接近2014年4月以来最低位。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1072.2 3.26 0.3

现货银 14.13 0.02 0.14

现货铂金 841.75 1.75 0.21

现货钯金 538.98 2.23 0.42

COMEX期金 1071.4 4.6 0.43

COMEX期银 14.105 0.073 0.52

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/白云; 审校 蔡美珍/张若琪)

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