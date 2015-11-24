日本债市：公债价格下跌，关注20年期公债标售

标题新闻：去年10月全球精炼铜市场供应过剩4.8万吨，前10个月短缺6.4万吨－国际铜业研究组织
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两年期公债收益率(殖利率) 上升2.5个基点至负0.005%，上周五曾跌至负0.030%，创1月份以来最低。
指标10年期公债收益率 上升1个基点至近两周最高0.320%。
10年期公债期货价格 收低0.02点至148.37。
20年券收益率 收高0.5个基点至1.080%。日本财务省定于周三标售1.2万亿(兆)日圆20年期公债。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 -0.005% +2.5 -0.030%
五年期公债 0.040% +0.5 0.035%
10年期公债 0.320% +1.0 0.310%
20年期公债 1.080% +0.5 1.075%
30年期公债 1.400% +0.5 1.395%
10年期公债期货 <0#JGB:> 148.37 -0.02 148.39
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 汪红英/刘秀红；审校 白云/张若琪)
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