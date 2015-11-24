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亚洲 | 2015年 11月 24日 星期二 15:44 BJT

日本债市：公债价格下跌，关注20年期公债标售

两年期公债收益率(殖利率) 上升2.5个基点至负0.005%，上周五曾跌至负0.030%，创1月份以来最低。

指标10年期公债收益率 上升1个基点至近两周最高0.320%。

10年期公债期货价格 收低0.02点至148.37。

20年券收益率 收高0.5个基点至1.080%。日本财务省定于周三标售1.2万亿(兆)日圆20年期公债。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -0.005% +2.5 -0.030%

五年期公债 0.040% +0.5 0.035%

10年期公债 0.320% +1.0 0.310%

20年期公债 1.080% +0.5 1.075%

30年期公债 1.400% +0.5 1.395%

10年期公债期货 <0#JGB:> 148.37 -0.02 148.39

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 汪红英/刘秀红；审校 白云/张若琪)

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