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市场报道 | 2015年 11月 24日 星期二 15:53 BJT

《汇市简讯》美元指数触及高点，可能引起美元空头重视

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* 美元指数昨天在100.00受限，可能吸引美元空头注意

* 2015年4月触及99.99的高点，之后下滑7%，图表：link.reuters.com/cub26w

* 2015年高点为100.36，若突破此位，则上看2003年4月高位101.81/102.15

* 2001年/2008年跌势的61.8%回档位为101.80，图表：link.reuters.com/xeb26w

* 美元指数中欧元权重占58%，欧元/美元技术面非常利空，因欧美利率前景分歧很大

* 若欧洲央行会议和美国公布非农就业报告之前欧元/美元承压，美元指数应会维持买盘。

(完)

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全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 于春红)

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