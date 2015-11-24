《汇市简讯》美元指数触及高点，可能引起美元空头重视

芝加哥期市：CBOT小麦收跌，因技术性卖盘和美元走坚
路透芝加哥1月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四连续第二日下跌，因技术性卖盘和3月合约本周升至两个半月高位后出现获利了结。
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* 美元指数昨天在100.00受限，可能吸引美元空头注意
* 2015年4月触及99.99的高点，之后下滑7%，图表：link.reuters.com/cub26w
* 2015年高点为100.36，若突破此位，则上看2003年4月高位101.81/102.15
* 2001年/2008年跌势的61.8%回档位为101.80，图表：link.reuters.com/xeb26w
* 美元指数中欧元权重占58%，欧元/美元技术面非常利空，因欧美利率前景分歧很大
* 若欧洲央行会议和美国公布非农就业报告之前欧元/美元承压，美元指数应会维持买盘。
(完)
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全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 于春红)
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