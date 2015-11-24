更新版 1-德国经济：第三季GDP较前季小增0.3%，受助于内需和难民开支

芝加哥期市：CBOT小麦收跌，因技术性卖盘和美元走坚
路透芝加哥1月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四连续第二日下跌，因技术性卖盘和3月合约本周升至两个半月高位后出现获利了结。
第三季出口增速慢于进口，因中国和新兴市场的需求放缓。净贸易额给GDP带来了0.4个百分点的拖累，为两年来最差表现。
“出口非常疲软，”Scheuerle说道，“若是没有欧元走软和发达工业国家成长的帮助，情况只会更糟。”
德国经济近来释放出好坏参半的讯号。根据本月出炉的数据，出口和进口在9月反弹，但当月的工业产出却创下逾一年来最大降幅。
此外，工厂订单在7-9月期间连续三个月下滑，加深了市场忧虑，即新兴市场的放缓将给德国造成损伤。
不过，上周公布的ZEW调查显示，11月德国分析师和投资者的人气改善，尽管发生了巴黎恐袭事件。此外，采购经理人指数(PMI)反映出11月德国民间部门活动加速增长。(完)
(编译 王洋/张若琪/高琦 审校 蔡美珍/杜明霞/陈宗琦)
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路透芝加哥1月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四小幅收高，交易员称，受助于技术型买盘，以及利多的乙醇生产数据。
路透纽约1月19日 - 油价周四小幅走高，但美国原油库存增加限制了油价从一周低位反弹的幅度，此前国际能源署(IEA)称，在石油输出国组织(OPE)与其它产油国减产协议生效前，油市供应就已经在收紧。