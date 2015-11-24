更新版 1-德国经济：第三季GDP较前季小增0.3%，受助于内需和难民开支

第三季出口增速慢于进口，因中国和新兴市场的需求放缓。净贸易额给GDP带来了0.4个百分点的拖累，为两年来最差表现。

“出口非常疲软，”Scheuerle说道，“若是没有欧元走软和发达工业国家成长的帮助，情况只会更糟。”

德国经济近来释放出好坏参半的讯号。根据本月出炉的数据，出口和进口在9月反弹，但当月的工业产出却创下逾一年来最大降幅。

此外，工厂订单在7-9月期间连续三个月下滑，加深了市场忧虑，即新兴市场的放缓将给德国造成损伤。

不过，上周公布的ZEW调查显示，11月德国分析师和投资者的人气改善，尽管发生了巴黎恐袭事件。此外，采购经理人指数(PMI)反映出11月德国民间部门活动加速增长。(完)