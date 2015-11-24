韩国个股：三星电子称将向汽车生产商奥迪提供记忆体晶片

路透首尔11月24日 - 韩国电子行业巨头--三星电子 在落款日期为周一的博客文章中称，在与德国大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN) 旗下豪华车生产商--奥迪达成战略合作伙伴关系后，三星电子将向奥迪提供记忆体晶片(存储器芯片)。