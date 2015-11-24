韩国个股：三星电子称将向汽车生产商奥迪提供记忆体晶片

全球金市：金价持稳，因美元和美债收益率削减涨幅
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
路透首尔11月24日 - 韩国电子行业巨头--三星电子 在落款日期为周一的博客文章中称，在与德国大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN) 旗下豪华车生产商--奥迪达成战略合作伙伴关系后，三星电子将向奥迪提供记忆体晶片(存储器芯片)。
三星电子及其姊妹公司正在致力于向汽车生产商供应高科技零部件。
相关财务条款未对外披露。
三星电子称，将向奥迪将来的“信息娱乐”系统、仪表盘和驾驶员辅助应用程序提供尖端记忆体晶片。
记者未能立即联系到三星电子发言人对此置评。(完) (编译 刘秀红；审校 白云)
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选