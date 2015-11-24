版本:
中国
亚洲 | 2015年 11月 24日 星期二 16:07 BJT

韩国个股：三星电子称将向汽车生产商奥迪提供记忆体晶片

路透首尔11月24日 - 韩国电子行业巨头--三星电子 在落款日期为周一的博客文章中称，在与德国大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN) 旗下豪华车生产商--奥迪达成战略合作伙伴关系后，三星电子将向奥迪提供记忆体晶片(存储器芯片)。

三星电子及其姊妹公司正在致力于向汽车生产商供应高科技零部件。

相关财务条款未对外披露。

三星电子称，将向奥迪将来的“信息娱乐”系统、仪表盘和驾驶员辅助应用程序提供尖端记忆体晶片。

记者未能立即联系到三星电子发言人对此置评。(完) (编译 刘秀红；审校 白云)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐