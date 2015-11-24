英国政经：巴黎恐袭后逾半英国人希望脱离欧盟--民调

全球金市：金价持稳，因美元和美债收益率削减涨幅
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
路透伦敦11月24日 - 根据英国独立报进行的一项民调显示，巴黎遇袭事件后，目前超过半数英国人希望脱离欧盟。
ORB对2,000位民众进行的调查显示，52%英国选民希望脱欧，48%希望留在欧盟。在6、7与9月进行的类似民调中，多数受访者希望留在欧盟。
本月稍早，英国首相卡梅伦警告称，除非其他欧洲领导人同意他提出的欧盟改革要求，否则他可能会支持英国脱离欧盟。 卡梅伦承诺将于2017年底前举行决定欧盟去留的公投。
其他民调显示，今年英国民众对于留在欧盟支持度出现下滑，因移民潮引发对欧盟成员身份的疑虑。(完) (编译 陈宗琦；审校 屈桂娟)
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
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