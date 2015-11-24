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亚洲 | 2015年 11月 24日 星期二 16:12 BJT

《汇市简讯》美元/日圆仍看涨

0803GMT

* 在122.88仍看涨，预计将升破123.77

* 123.77为11月18日高位

* 一目均衡转换线和基准线呈多头排列，为牛市征兆

* 一目均衡转换线趋平，暗示存在短期横盘整理动能

* 多头需要日线收盘高于一目均衡转换线

* 图表：link.reuters.com/jub26w

(完)

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全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 白云)

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