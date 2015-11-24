《汇市简讯》美元/日圆仍看涨

全球金市：金价持稳，因美元和美债收益率削减涨幅
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
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* 在122.88仍看涨，预计将升破123.77
* 123.77为11月18日高位
* 一目均衡转换线和基准线呈多头排列，为牛市征兆
* 一目均衡转换线趋平，暗示存在短期横盘整理动能
* 多头需要日线收盘高于一目均衡转换线
(完)
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全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 白云)
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
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