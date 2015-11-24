台湾债市：10年债殖利率放量收跌创两个半月新低，资金行情持续发酵

* 10年债殖利率收跌创两个半月新低 * 反应资金行情持续发酵及台股收挫 * 明日104/12R殖利率区间暂看1.12-1.14% 路透台北11月24日 - 台湾指标10年104/12期增额公债 殖利率周二连三日 收跌，续创同年期券两个半月新低。交易员指出，上日央行14天期存单发行金额较前次增逾 两成并跃为当日发行主流，带动央行年底降息预期增温，加上资金行情持续发酵，令104/12 R殖利率放量再探波段低位。 他们表示，随着此波资金行情延烧，及今日台股重挫1%，台债多头气焰仍盛，引领各年 期主流券殖利率续靠向低位，短线料104/12R殖利率仍有望缓跌，惟再跌的空间可能有限， 暂看1.12%能否有效跌破，才有机会再探1.10%，不过该券成交量放大至逾200亿台币的水准 ，显然区间内短线抛补的交投增加才会滚出大量。 今日104/12R殖利率收在相对低位，创两个半月收盘新低，前低为9月7日的1.1250%。 “104/12R殖利率一天跌一点，行情才会长久。〞一位大型证券交易员说。 另一位大型银行交易员则表示，受资金行情催化，104/12R殖利率已由1.18%急跌逼近1. 13%，且交易商已进场追价，担心行情因此来得快、去得也快，但大型金融机购买盘仍有进 驻现券104/12的迹象，或有可能牵动104/12R殖利率趋跌，而今日该券交投过热难免担忧有 人趁机调节手中筹码，令追价力道稍显不足。 另位大型证券交易员也称，目前一年期及两年期台币IRS(利率交换)交投落在0.78-0.80 %，略低于三个月TAIBOR(台北金融业拆款定盘利率)的0.80878%，凸显市场对央行再降息的 预期升高，而近期资金偏滥、买盘交投依旧强劲，短线104/12R殖利率不排除有机会挑战1.1 %。 台湾央行周一发行14天期存单金额较前次明显增加近26%，且罕见超越28天期。银行间 资金调度人员指出，这应该是央行对市场资金浮滥的回应，但对短率引导不致产生影响。 交易员预估，明日五年公债104/13期殖利率区间在0.71-0.73%；10年公债104/12二度增 额券发行前交易主交投则料在1.12-1.14%。 美国公债价格周一上涨，两年期公债标售需求稳健，重燃了市场对较长期公债的需求， 较长期公债和短期公债收益率之差缩至8月以来最窄水平。指标10年期公债 价 格涨4/32，收益率为2.246%，下跌接近2个基点，盘中稍早价格下跌10/32，收益率为2.297% 。 此外，台湾股市周二收跌1%至一周新低。分析师表示，受到股王大立光 及苹 果供应链表现疲弱所累，大盘拉回至季线附近整理，终场力守8,400点整数关口，市场交投 偏淡，观望周五台湾公布今年全年经济成长率及10月景气对策信号。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 -0.35 0.7215% *0.7188-0.7250% 13.00 10 104/12R -1.83 1.1332% *1.1316-1.1400% 205.50 注*：表该券殖利率自发行前交易以来以来新低。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 104/14 1.7780 10 104/12 1.1300 5 104/13 0.7215 3 104/1 没有成交 2 104/10 0.3900 (完) (记者 詹静宜; 审校 黄凯)