亚洲橡胶：TOCOM期胶收跌3.1%，追随上海期胶跌势

指标4月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收低5日圆报每公斤154.7日圆。周二到期的11月合约报139.8日圆，收低2.2日圆。

“TOCOM期胶今日下跌是受到了上海期胶疲软的影响，”来自东京一家经纪商的消息人士称。

上海期交所交投最活跃的1月期胶 上涨70元人民币，收于每吨10,395元人民币；但日内多数时段处于平盘下方。该合约在周一隔夜交易中下跌2.9%。

据中国官方海关数据显示，中国10月天然橡胶进口量较上年同期增长18.8%至212,190吨，而合成橡胶进口量大增63.3%至193,999吨。

新加坡商品交易所(SICOM)12月期胶 最新报每公斤114.10美分，下跌0.2美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英/刘秀红；审校 白云/张若琪)