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市场报道 | 2015年 11月 24日 星期二 16:47 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑上涨，受英国退欧担忧提振

0838GMT

* 欧元/英镑涨至0.7042英镑，受英国退欧担忧提振，英国民调显示多数人支持退欧

* ORB民调显示，52%受访者支持退欧，英国将在2016年或2017年举行是否退欧的公投

* 0.7042为八日低位，0.6982/85为上周所及的三个月低点

* 德国IFO企业景气判断指数将于0900GMT出炉

* 四位英国央行委员1000GMT将出席英国议会财政委员会听证会

(完)

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全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 白云)

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