《汇市简讯》欧元/英镑上涨，受英国退欧担忧提振

芝加哥期市：CBOT小麦收跌，因技术性卖盘和美元走坚
路透芝加哥1月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四连续第二日下跌，因技术性卖盘和3月合约本周升至两个半月高位后出现获利了结。
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* 欧元/英镑涨至0.7042英镑，受英国退欧担忧提振，英国民调显示多数人支持退欧
* ORB民调显示，52%受访者支持退欧，英国将在2016年或2017年举行是否退欧的公投
* 0.7042为八日低位，0.6982/85为上周所及的三个月低点
* 德国IFO企业景气判断指数将于0900GMT出炉
* 四位英国央行委员1000GMT将出席英国议会财政委员会听证会
(完)
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全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 白云)
路透芝加哥1月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四连续第二日下跌，因技术性卖盘和3月合约本周升至两个半月高位后出现获利了结。
路透芝加哥1月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四小幅收高，交易员称，受助于技术型买盘，以及利多的乙醇生产数据。
路透纽约1月19日 - 油价周四小幅走高，但美国原油库存增加限制了油价从一周低位反弹的幅度，此前国际能源署(IEA)称，在石油输出国组织(OPE)与其它产油国减产协议生效前，油市供应就已经在收紧。