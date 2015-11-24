欧元债市：德国公债收益率下跌，因对欧洲央行放松政策的预期不变

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称中国在转变经济成长模式上并不成功，未来两年可能也不行
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0900GMT将出炉的德国IFO企业景气判断指数，可能为债券收益率带来一些上行压力。
“我们看到市场昨天有相当程度的修正，但我怀疑那有多大程度是因仓位调整，而非真正出于数据本身。”RIA资本市场策略Nick Stamenkovic说。
“即便欧元区经济目前相当不错，欧洲央行还是担心新兴市场疲弱造成的中期增长和通胀下行风险，因此昨天的数据不太可能阻止欧洲央行采取进一步行动。”(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 汪红英/张若琪 审校 蔡美珍/于春红)
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路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。