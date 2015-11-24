欧元债市：德国公债收益率下跌，因对欧洲央行放松政策的预期不变

0900GMT将出炉的德国IFO企业景气判断指数，可能为债券收益率带来一些上行压力。

“我们看到市场昨天有相当程度的修正，但我怀疑那有多大程度是因仓位调整，而非真正出于数据本身。”RIA资本市场策略Nick Stamenkovic说。

“即便欧元区经济目前相当不错，欧洲央行还是担心新兴市场疲弱造成的中期增长和通胀下行风险，因此昨天的数据不太可能阻止欧洲央行采取进一步行动。”(完)

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