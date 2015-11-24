欧元/美元：周一曾短暂跌穿1.0600美元，但随后立即反弹回来，在该水平与阻力位1.0660之间整固。短线走势仍看跌，预计有效跌穿1.0600后，将开启测试下一支撑位之路--4月15日低点1.0570。整体走势方面，只要汇价仍低于1.0800，即4月底以来波动区间的低端，则汇价中长期前景仍将看跌。短线维持受限于1.0800下方的上涨都将只被视为修正。