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亚洲 | 2015年 11月 24日 星期二 17:16 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦11月24日 - 以下为IRONFX分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：周一曾短暂跌穿1.0600美元，但随后立即反弹回来，在该水平与阻力位1.0660之间整固。短线走势仍看跌，预计有效跌穿1.0600后，将开启测试下一支撑位之路--4月15日低点1.0570。整体走势方面，只要汇价仍低于1.0800，即4月底以来波动区间的低端，则汇价中长期前景仍将看跌。短线维持受限于1.0800下方的上涨都将只被视为修正。

英镑/日圆：昨日继续下行并跌穿关键支撑区域186.00日圆(目前已转为阻力位)和始自9月30日低位的上行趋势线。短线前景已转为看跌，预计跌势还将持续，并可能挑战心理区域185.00日圆。日线图方面，昨日跌穿始自9月30日低位的上行趋势线后，中长期前景持平。

澳元/美元：触及支撑位0.7160后昨日走高。在11月18日形成倒立头肩顶型态后，短线前景已转为看涨。预计确定突破0.7215水平后将首先测试0.7260阻力区域。尽管短线上行趋势有望持续，但整体走势方面料持平。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0657 1.0634 0.22 -11.90 1.2097

美元/日圆 122.44 122.82 -0.31 2.49 119.68

欧元/日圆 130.49 130.61 -0.09 -10.14 144.77

美元/瑞郎 1.0175 1.0183 -0.08 2.35 0.9941

英镑/美元 1.5123 1.5122 0.01 -2.89 1.5573

美元/加元 1.3332 1.3363 -0.23 14.75 1.1618

澳元/美元 0.7208 0.7193 0.21 -11.75 0.8168

新西兰元/美元 0.6525 0.6514 0.17 -16.31 0.7797

欧元/瑞郎 1.0843 1.0830 0.12 -9.84 1.2026

欧元/英镑 0.7044 0.7028 0.23 -9.17 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2791 9.2740 0.05 -1.38 9.4688

美元/挪威克朗 8.6544 8.6514 0.03 15.82 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)

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