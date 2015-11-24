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亚洲 | 2015年 11月 24日 星期二 17:11 BJT

《全球汇市》美元从八个月高点回落，英镑将从卡尼证词中获得引导

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0661 1.0634 0.25 -11.87 1.2097

美元/日圆 122.42 122.82 -0.33 2.48 119.68

欧元/日圆 130.52 130.61 -0.07 -10.12 144.77

美元/瑞郎 1.0170 1.0183 -0.13 2.30 0.9941

英镑/美元 1.5125 1.5122 0.02 -2.88 1.5573

美元/加元 1.3333 1.3363 -0.22 14.76 1.1618

澳元/美元 0.7200 0.7193 0.10 -11.84 0.8168

新西兰元/美元 0.6525 0.6514 0.17 -16.31 0.7797

欧元/瑞郎 1.0845 1.0830 0.14 -9.82 1.2026

欧元/英镑 0.7046 0.7028 0.26 -9.14 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2766 9.2740 0.03 -1.41 9.4688

美元/挪威克朗 8.6371 8.6514 -0.17 15.62 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译/审校 汪红英/王洋/蔡美珍/陈宗琦/白云/高琦)

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