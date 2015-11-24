《全球汇市》美元从八个月高点回落，英镑将从卡尼证词中获得引导

全球金市：金价持稳，因美元和美债收益率削减涨幅
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0661 1.0634 0.25 -11.87 1.2097
美元/日圆 122.42 122.82 -0.33 2.48 119.68
欧元/日圆 130.52 130.61 -0.07 -10.12 144.77
美元/瑞郎 1.0170 1.0183 -0.13 2.30 0.9941
英镑/美元 1.5125 1.5122 0.02 -2.88 1.5573
美元/加元 1.3333 1.3363 -0.22 14.76 1.1618
澳元/美元 0.7200 0.7193 0.10 -11.84 0.8168
新西兰元/美元 0.6525 0.6514 0.17 -16.31 0.7797
欧元/瑞郎 1.0845 1.0830 0.14 -9.82 1.2026
欧元/英镑 0.7046 0.7028 0.26 -9.14 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.2766 9.2740 0.03 -1.41 9.4688
美元/挪威克朗 8.6371 8.6514 -0.17 15.62 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译/审校 汪红英/王洋/蔡美珍/陈宗琦/白云/高琦)
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
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