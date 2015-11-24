中国经济：绿色金融体系首先要通过贴息和担保推动绿色信贷--央行专家

路透北京11月24日 - 中国央行首席经济学家马骏认为，建立绿色金融体系已成为中国国家战略，而完成这一过程首先要通过贴息和担保机制进一步推动绿色信贷。

马骏是周二在伦敦证券交易所北京年会的演讲中做出上述表述的。他表示，近期多份官方文件中提出建设绿色金融体系，而未来构建绿色金融体系需要从九个方面着手，第一条是通过贴息和担保机制推动绿色信贷。

“当前国内绿色信贷占全部信贷的9%左右，据测算这个比例应该上升至20%，...而这需要财政机制介入。”马骏指出，“美国曾预计新能源行业的违约率达到10%，为扶持行业发展按10%的违约率由财政出钱作担保，后来实际违约率只有2%，相当于用较少的资金撬动了整个行业。”

他同时指出，构建绿色金融体系也需要发展国际债券市场来解决资金错配问题，同时发展绿色股票指数、绿色产业基金、环境责任保险，并强化上市公司的环境信息披露，给市场以指引。