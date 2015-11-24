台湾金融：金管会调降保险业投资不动产投资收益率下限至2.555%

路透台北11月24日 - 台湾金管会周二宣布，近期将发布行政命令调降保险业投资不动产投资收益率下限至2.555%，9月已因央行降息半码而降至2.805%，主要反应此前房市降温措施已见成效。

为缓和保险业资金钱进房市的态势，金管会自2012年11月间调高保险业投资不动产投报率不得低于2.875%，此次调降则为金管会首度对此释出松绑举措。

“这1-2周将会另外发布行政命令后即日生效。”一位保险局负责相关业务官员说。

金管会并指出，监于国内逐步推动房地产税制及相关总体审慎措施，以健全房市及促使房市回稳，皆已具成效，并考量不动产年化收益率的标准宜逐步回归保险业董事会的专业判断，故修正不动产收益率至2.555%。

此外，金管会表示，将持续依据经济金融情势变化及保险业实际投资情况，适时检讨保险业投资相关法令，以落实扩大保险业资金运用管道及提升保险业资金运用效率与投资收益等政策目标。