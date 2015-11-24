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亚洲 | 2015年 11月 24日 星期二 17:34 BJT

路透基点：东风日产汽车金融10亿元人民币贷款结案--TRLPC

路透香港11月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，东风日产汽车金融有限公司10亿元人民币三年期贷款已结案。

瑞穗银行是唯一的牵头行兼簿记行，另有其他11家银行参与这笔无担保贷款。

这笔分期偿还贷款的利率为中国人民银行基准利率的95%，协议定于本周签署。

借款人上次涉足贷款市场是在2011年7月，当时获得13亿元人民币三年期贷款，包括三部分：A档6亿元循环贷款、B档5亿元定期贷款和C档2亿元定期贷款。

东风日产汽车金融有限公司是日产汽车和东风汽车集团按照65:35的持股比例组建的合资公司，在中国市场提供汽车金融服务。(完)

(编译 杜明霞；审校 白云)

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