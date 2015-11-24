路透基点：东风日产汽车金融10亿元人民币贷款结案--TRLPC

全球金市：金价持稳，因美元和美债收益率削减涨幅
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
路透香港11月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，东风日产汽车金融有限公司10亿元人民币三年期贷款已结案。
瑞穗银行是唯一的牵头行兼簿记行，另有其他11家银行参与这笔无担保贷款。
这笔分期偿还贷款的利率为中国人民银行基准利率的95%，协议定于本周签署。
借款人上次涉足贷款市场是在2011年7月，当时获得13亿元人民币三年期贷款，包括三部分：A档6亿元循环贷款、B档5亿元定期贷款和C档2亿元定期贷款。
东风日产汽车金融有限公司是日产汽车和东风汽车集团按照65:35的持股比例组建的合资公司，在中国市场提供汽车金融服务。(完)
(编译 杜明霞；审校 白云)
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
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