版本:
中国
亚洲 | 2015年 11月 25日 星期三 16:52 BJT

台湾股市:柜买中心与加拿大证交所签MOU，寄望相互挂牌

路透台北11月25日 - 台湾柜台买卖中心周三与加拿大证券交易所(CANADIAN SECUTRIES EXCHANGE)签署合作备忘录，初期双方将进行资讯交换，为最终互联互通预做准备。

柜买中心总经理李启贤指出，与加拿大证券交易所合作，是为了台湾上柜与兴柜企业搭建平台，若是企业有意前往加拿大挂牌交易，未来面临的障碍也会比较小。

〞我们都是扶持中小微企业的交易所，未来任何合作都有可能。〞他说。

柜买中心企划部经理李鸿犹则称，虽然加拿大证券交易所的交易量很小，但只要在多伦多交易所挂牌的公司，大多数都可以透过加拿大证券交易所交易，相对具备灵活性。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐