欧洲汇市：英镑兑美元持平，关注英国央行官员证词

芝加哥期市：CBOT小麦收跌，因技术性卖盘和美元走坚
路透芝加哥1月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四连续第二日下跌，因技术性卖盘和3月合约本周升至两个半月高位后出现获利了结。
英镑兑欧元 周二下跌0.2%至0.7049英镑，距离上周所及三个月高位0.6982不到0.01英镑，而且接近7月所及八年高位0.6935。英镑兑美元 持平于1.5120。
“我认为(英国议会财政委员会)传递出的信息将与通胀报告基本一致，所以对市场的影响将相对温和，”法国兴业银行外汇策略师Alvin Tan称。
“但鉴于市场预期英国央行直到明年很晚才会升息，我不确定升息因素是否会对英镑构成持久影响。”
英镑贸易加权指数 仍接近年内所及七年半高位。(完)
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全部现汇报价 (编译 杜明霞/刘秀红；审校 张若琪)
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