重温稿-台湾货币市场：短率持稳未变，跨月拆款增加

* 拆入一周资金即可跨月，到期续为主 * 央行加收14天存单，抑制短率下行力道 * 投信多缺不一，债券RP未受影响 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北11月24日 - 台湾银行间短率周二持稳未变。今日拆入一周资金即可跨月，票券商需求有所增加 ，银行提供的利率约在0.35-0.36%，由于资金相当宽裕，在预料月底效应不明显下，亦有拆入方倾向以隔拆续 做。 针对昨日央行增加14天期存单发行额度，有业者认为，这将会抑制短率继续下行的力道，若近期央行未再 进一步调整隔拆或14天期存单利率，可能到12月央行召开理监事会议前，短率将稳在既有水准不变。 〞14天存单利率没调又加收，显示央行暂时没有新方向。〞一大型证券商交易员说。 在拆款方面，一大型公股银行交易主管则称，今日票券商主要承做一周拆款，多以到期续做为主，银行间 拆款还是集中在隔夜，或是两、三天的短期资金。 另一大型票券商交易员表示，由于市场钱很多，一周拆款不会做到满，会拆入利率较低的隔夜资金，以节 省成本。 央行昨日公布，共发行516亿台币定存单，其中14天期发行305.5亿，较前期的242.55亿增加近26%，且高 于28天期的202.5亿台币。 今日收盘 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均利率 0.301% 0.300% --隔夜拆款利率区间 0.270-0.330% 0.270-0.320% --一周拆款利率区间 0.295-0.380% 0.280-0.375% **短票利率持稳** 短票市场方面，交易商指出，今日票量不多，多以到期续做为主，成交利率维持既有区间。虽然集保资料 显示上日高位达0.48%，但这应属于针对政府基金的特定交易。 〞都差不多，多钱的行库都愿意做0.37%。〞一票券商主管说。 另一大型民营银行也表示，今日买票利率以0.37%为主。 今日大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.37%，少部分成交在0.38%；而60天期、90天期 短票利率主要成交在0.38%和0.39%。利率同上日。 集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.374%，前日在0.373%； 上日区间0.37-0.48%，前日在0.36-0.40%；上日成交量60.85亿台币，前日166.35亿台币。 台湾央行周二公布，今日共发行542亿台币定存单；与今日存单到期金额541亿台币相较，存单发行余额增 1亿。 本周到期央行定存单金额共达7,130.75亿台币；本周余日存单到期金额分别为：周三4,621.5亿、周四为1 ,244.2亿及周五271.0亿。 拆款中心资料 显示，周二超额准备为306亿台币，累积超额准备达6,436亿台币、加计前期1%的超 额准备达7,449亿台币。 **投信多缺不一** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，今日有部分投信回钱，使得市况多缺不一，不过整体资金仍偏多 ，因此对利率并未造成影响。 一票券商指出，除了投信回钱外，今天也有法人月底的例行性赎回，这是在近期资金偏向浮滥环境下，较 为罕见的状况。 〞投信多缺不一，回的比较多。〞票券商交易员说。 一证券商交易员则称，今日寿险、银行与投信资金仍偏多，且因可承做的券太少，使得与投信交易的公债 与公司债RP利率逐渐靠向区间低位。 证券商10天期公债的附买回利率主要成交利率大致同上日，主要成交在0.40%，部分在0.39%；10天期以上 公司债RP主要成交在0.50%，部分为0.49%。债券附买回成交利率高低，与票券商及各金融机构的信评条件/议 价能力和承作对象各有不同，因此成交利率区间差异相当大。 大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率大致持平；短天期公债附买回利率区间落在0.30-0.33%；短 天期公司债附买回利率区间在0.34-0.37%。(完) (审校 黄凯)