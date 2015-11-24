中国新债：辽宁定向发行216亿元一般和专项地方债，利率较下限上浮16%

路透上海11月24日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，今日采用定向承销方式发行了总额216亿元人民币的地方政府债，全部为置换债券，其中一般债185.3628亿元，专项债30.6372亿元，各期限利率较下限均上浮16%。

一般债券包括三年、五年、七年和10年四个期限，利率依次为3.31%、3.47%、3.67%和3.63%，发行规模依次为53.6434亿元、55.0036亿元、53.1169亿元和23.5989亿元。

同时发行的专项债券亦分为三、五、七和10年期，利率与同期限一般债相同，发行量依次为8.5690亿元、11.1050亿元、9.3950亿元和1.5682亿元。

从此前已公布的地方债定向发行情况来看，除河北省首批定向债持平或贴近下限，上海和厦门上浮8%-10%外，其他省市定向地方债利率较下限上浮幅度在15%附近居多；而陕西省定向债利率则较下限上浮20%。

定向承销发行操作规程规定，该种方式下，发行利率区间下限不得低于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值，上限不得高于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值上浮30%。(完)

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here (发稿 吕雯瑾；审校 黄凯)