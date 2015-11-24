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亚洲 | 2015年 11月 24日 星期二 18:29 BJT

欧洲金融市场：股市和卢布下跌，此前传出土耳其击落俄战机

路透莫斯科11月24日 - 俄罗斯股市和卢布周二下跌，此前土耳其战机在叙利亚边境附近击落一架俄罗斯战机 ，令土俄两国间紧张形势可能升级。

1005 GMT，美元计价的俄罗斯指标RTS股指 跌2.1%至878点；卢布计价的MICEX指数 跌1.5%至1,839点。

在传出上述消息前，两个指数基本均持平。

卢布也因战机遭击落消息的影响而下跌。卢布兑美元 跌0.2%，卢布兑欧元 跌0.4%。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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