欧洲金融市场：股市和卢布下跌，此前传出土耳其击落俄战机

全球金市：金价持稳，因美元和美债收益率削减涨幅
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
路透莫斯科11月24日 - 俄罗斯股市和卢布周二下跌，此前土耳其战机在叙利亚边境附近击落一架俄罗斯战机 ，令土俄两国间紧张形势可能升级。
1005 GMT，美元计价的俄罗斯指标RTS股指 跌2.1%至878点；卢布计价的MICEX指数 跌1.5%至1,839点。
在传出上述消息前，两个指数基本均持平。
卢布也因战机遭击落消息的影响而下跌。卢布兑美元 跌0.2%，卢布兑欧元 跌0.4%。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
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