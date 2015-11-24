香港个股：雅士利预计今年度溢利同比下降约55%，受累于市场竞争加剧

全球金市：金价持稳，因美元和美债收益率削减涨幅
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
路透香港11月24日 - 蒙牛乳业 的中国婴幼儿奶粉企业分支--雅士利国际 周二称，预期截至今年12月底止全年溢利按年减少约55%，受累于销售模式改变和市场竞争加剧。
雅士利在联交所一份声明中称，现代和传统渠道的加速萎缩削弱了集团原本在该渠道的竞争优势，同时，为应对母婴及电商渠道的销售模式转型，新的行销策略的执行和效果需要时间以及成本费用的投入；此外也受累于集团加大促销力度以应对激烈的市场竞争。
该公司去年度净利为2.49亿元人民币，今年上半年净利则按年下跌64%至7,560万元。
雅士利表示，集团已引进经验丰富的营销管理团队，同时后台的整合也取得进展，有关效益预计明年逐步体现。
该股今天收跌0.5%，报1.99港元。
另一家奶粉生产企业合生元 此前亦发出盈利警告，预计截至2015年12月底止年度溢利按年下降约90%，受累于清理原有之合生元牌婴幼儿配方奶粉系列存货需时较长导致新推出产品之销售受到影响等因素。（完）
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(记者 雷美珍；审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
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