香港个股：雅士利预计今年度溢利同比下降约55%，受累于市场竞争加剧

雅士利在联交所一份声明中称，现代和传统渠道的加速萎缩削弱了集团原本在该渠道的竞争优势，同时，为应对母婴及电商渠道的销售模式转型，新的行销策略的执行和效果需要时间以及成本费用的投入；此外也受累于集团加大促销力度以应对激烈的市场竞争。