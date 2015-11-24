马来西亚期市：棕榈油期货连续第四日下跌，因马币走强

路透吉隆坡11月24日 - 马来西亚棕榈油期货周二逆转稍早的升势而连续第四日收低，因马币走坚对棕榈油价格构成压力。

马来西亚衍生品交易所2月棕榈油期货 收跌0.3%，收报每吨2,275马币(林吉特)。

“美元下跌同时出口预计放缓，所以我们看到棕榈油价格承受一定的压力，”一位在吉隆坡的交易员说。

数位交易员预计，船货验证机构Intertek Testing Services和Societe Generale de Surveillance将公布的11月1-25日出口数据，料显示出口会较上月同期放缓或仅有很小幅的攀升。该数据将于周三公布。

马币周二兑美元上涨1.4%至4.2420马币。创下近一个月高位。

今日收盘时整天成交量为29,618口。(完)

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