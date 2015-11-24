国际油市：亚洲石脑油裂解价差接近八个月高位，因市场缺乏LPG

路透新加坡11月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周二处在八个月高位每吨116.53美元附近，因缺乏替代性的液化石油气(LPG)，使得对石脑油的需求坚挺。

韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)已买入至少50,000吨1月上半月到岸丽水的石脑油，成本加运费价(C&F)为每吨较日本报价升水约2美元。

这比YNCC在11月11日时为类似数量的12月下半月石脑油支付的升水高出一倍。

交易员表示，此前一天，Lotte Chemical也买入1月上半月石脑油，支付的升水与之类似。

今年大部分时间里来自印度的供给一直不多，因本土炼厂维护和国内需求的原因。与此同时亚洲裂解装置大部分都处在满负荷生产状态。

汽油裂解价差扩大跌幅，跌至五日低点每桶9.47美元。

但这仍比一年前的水平高22%，或1.70美元。反映出今年市场的坚挺态势。

印尼在求购95号汽油船货，要么是签订季度合约，要么是半年度合约。

越南的Petrolimex则标购一艘30,000吨的92号汽油现货船货，船期为12月6-10日。招标结果尚未得知。

新加坡现货市场上，达成两笔交易。壳牌以每吨453美元向Petro-Diamond出售一艘1月的石脑油船货。

维多以每桶54.70美元从兴隆购入一艘12月9-13日装船的92号汽油船货。(完)

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