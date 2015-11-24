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亚洲 | 2015年 11月 24日 星期二 20:21 BJT

东南亚股市：收盘涨跌互见，对美国下月可能升息的臆测打压人气

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 340.18 1.60 +0.47 -17.18 410.77

新加坡 2923.49 20.00 +0.69 -13.12 3365.15

马来西亚 1677.03 6.13 +0.37 -4.78 1761.25

泰国 1384.92 -9.30 -0.67 -7.53 1497.67

印尼 4545.38 4.31 +0.09 -13.04 5226.95

菲律宾 6992.60 -3.59 -0.05 -3.29 7230.57

越南 593.83 -6.16 -1.03 +8.83 545.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

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Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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法股CAC-40指数 (编译 于春红; 审校 王洋)

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