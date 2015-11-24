东南亚股市：收盘涨跌互见，对美国下月可能升息的臆测打压人气

全球金市：金价持稳，因美元和美债收益率削减涨幅
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 340.18 1.60 +0.47 -17.18 410.77
新加坡 2923.49 20.00 +0.69 -13.12 3365.15
马来西亚 1677.03 6.13 +0.37 -4.78 1761.25
泰国 1384.92 -9.30 -0.67 -7.53 1497.67
印尼 4545.38 4.31 +0.09 -13.04 5226.95
菲律宾 6992.60 -3.59 -0.05 -3.29 7230.57
越南 593.83 -6.16 -1.03 +8.83 545.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 于春红; 审校 王洋)
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