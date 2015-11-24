美国各类经济指标总览--2015/11/24

美国商务部周二公布，第三季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为增长2.1%，预估为增长2.1%，前值为增 长1.5%。第三季最终销售增长2.7%，市场预估为增长3.0%，前值为增长3.0%。第三季消费者支出为增长3.0 %(前值为成长3.2%。第三季GDP平减指数增长1.3%，预估为增长1.2%，前值亦为增长1.2%。第三季个人消费 支出(PCE)物价指数上涨1.3%，预估为上涨1.2%，前值为上涨1.2%。第三季核心PCE物价指数上涨1.3%，预 估为上涨1.3%，前值为涨1.3%。第三季出口增长0.9%，前值为增长1.9%，进口增长2.1%，前值为增长1.8% 。 失业率(%) 5.0 (10月) 5.1 (9月) 非农业就业岗位(万) 增加27.1 (10月) 增加13.7 (9月修正值) 平均时薪(%) +0.4% (10月) 持平 (9月) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.2 (10月) -0.2 (9月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (10月) +0.2 (9月) 实质所得(%) +0.2 (10月) -0.2 (9月) 生产者物价指数(PPI)(%) -0.4 (10月) -0.5 (9月) 不包括食品和能源PPI(%) -0.3 (10月) -0.3 (9月) 国内生产总值(GDP)(%) +2.1 (第三季修正值) +3.9 (第二季终值) GDP平减指数(%) +1.3 (第三季修正值) +2.1 (第二季终值) 零售销售(%) +0.1% (10月) 持平 (9月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差408.1 (9月) 逆差483.3 (8月) 雇佣成本(%) +0.6 (第三季) +0.2 (第二季) 工业生产(%) -0.2 (10月) -0.2 (9月) 产能利用率(%) 77.5 (9月) 77.7 (9月) 初请失业金人数(万人) 27.1 (11月14日当周) 27.6 (11月7日当周) 联邦预算(亿美元) 赤字1,360 (10月) 盈余910 (9月) 领先指标(%) +0.6 (10月) +0.1 (8月修正值) 个人所得(%) +0.1 (9月) +0.4 (8月修正值) 个人消费支出(PCE)物价(%) -0.1 (9月) 持平 (8月) 消费者信贷(亿美元) 增加289.2 (9月) 增加160.4 (8月修正值) 企业库存(%) ＋0.3% (9月) ＋0.1% (8月修正值) 建筑支出(%) +0.6 (9月) +0.7 (8月修正值) 消费者信心 97.6 (10月) 102.6 (9月修正值) 房屋开工(万户) 106.0 (10月) 119.1 (9月修正值) 建筑许可(万户) 115.0 (10月) 110.5 (9月修正值) 成屋销售(万户) 536 (10月) 555 (9月修正值) 新屋销售(万户) 46.8 (9月) 52.9 (8月修正值) 工厂订单(%) -1.0 (9月) -2.1 (8月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) -1.2 (9月修正值) -2.3 (8月修正值) 供应管理协会非制造业指数 59.1 (10月) 56.9 (9月) 供应管理协会制造业指数 50.1 (10月) 50.2 (9月) 趸售(批发)库存(%) +0.5 (9月) 0.3 (8月修正值) 进口物价(%) -0.5 (10月) -0.6 (9月修正值) 出口物价(%) -0.2 (10月) -0.6 (9月修正值) 单位劳工成本(%) -1.4 (第二季修正值) +2.6 (第一季修正值) 非农业生产率(%) +1.6 (第三季初值) +3.5 (第二季修正值) 经常账(亿美元) 赤字1,097 (第二季) 赤字1,183 (第一季修正值)