国际油市：亚洲180-cst燃料油价差走阔，因船用燃料油走坚

路透新加坡11月24日 - 亚洲180-cst燃料油价差周二拓宽至贴水3.50美元，止住连续五日的持稳态势，因船用燃料油和油价走坚。

该指标燃料油的裂解价差下跌。前一日曾上涨。市场需求稍稍上升，与此同时库存仍然充裕。

英国船舶服务机构Clarkson的数据显示，新加坡船用燃料油价格周二上涨，不过仍比今年平均水平低约25%。

“一直有良好的买兴，因市场预期船用燃料油价格可能进一步攀升，”一位在新加坡的交易员说。

“但市场供给充足，即便是下个月来自西方的套利船货数量可能下降。”

交易员估算下个月从西方来的套利船货在300-400万吨之间，此前的预测是350万吨。

咨询机构BMI Research在周二的一份报告中称，未来五年对运输燃料的需求可能大幅下降，因全球贸易增速放缓、燃料效率提升和船运业的燃料转变。

摩根大通周一公布的一份报告称，全球燃料油需求明年的降幅预计会小于之前的年份，部分是由于2013/15年度的需求降幅过度。

新加坡现货市场上，P66以较新加坡报价贴水2.50美元的价格，向贡渥出售了20,000吨船期为12月20-24日的180-cst高硫燃料油。

摩科瑞以较新加坡报价贴水1美元的价格，向Coastal出售20,000吨船期为12月16-20日的380-cst高硫燃料油。(完)

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