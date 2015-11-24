国际油市：亚洲柴油裂解价差反弹，但未来供应似乎仍较充裕

路透新加坡11月24日 - 亚洲柴油裂解价差周二从近一周半低点反弹，至每桶14.59美元，因炼厂维护及故障导致供应减少。

“柴油走强可能是因为亚洲原油加工设施正在维护或出现故障，价格上涨更多是因为供应问题，而不纯粹是需求带动的，”新加坡一交易员称。

皇家荷兰/壳牌石油集团自8月起已关闭新加坡武公岛每日炼能达50万桶的一个炼油设施，而火灾阻止其按计划恢复生产。

Petron和Singapore Refining Co亦从10月开始分别在马来西亚和新加坡进行炼厂维护。

Energy Aspects公布的一项报告指称，9月中东柴油需求较上年同期每日增长23万桶，为2012年8月以来最高增幅，同时亚洲柴油需求每日较上年同期增长41万桶。

但交易商不相信这样的需求能够消化过剩的供应。

从明年起，中国政府将增加包括柴油在内的精炼燃料油的出口，因中国将首次允许独立炼厂向海外出售他们的油品。

新加坡未达成现货交易。(完)

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