美股盘后: 惠普股价盘后急挫3.4%，之前该公司公布业绩和财测

芝加哥期市：CBOT小麦收跌，因技术性卖盘和美元走坚
路透芝加哥1月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四连续第二日下跌，因技术性卖盘和3月合约本周升至两个半月高位后出现获利了结。
路透11月24日 - 惠普 周二在盘后交易中急跌3.4%，之前该公司公布业绩和财测。
惠普称，第四季非GAAP每股收益为0.93美元，GAAP每股收益为0.73美元。净营收为257亿美元，较上年同期减少9%。
惠普预计，2016会计年度首季稀释后非GAAP每股净收益为0.33-0.38 美元，稀释后GAAP每股净收益为0.27-0.32美元.
惠普预计，2016会计年度稀释后非GAAP每股净收益为1.59-1.69美元；稀释后GAAP每股净收益为1.50-1.60美元。(完)
路透芝加哥1月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四连续第二日下跌，因技术性卖盘和3月合约本周升至两个半月高位后出现获利了结。
路透芝加哥1月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四小幅收高，交易员称，受助于技术型买盘，以及利多的乙醇生产数据。
路透纽约1月19日 - 油价周四小幅走高，但美国原油库存增加限制了油价从一周低位反弹的幅度，此前国际能源署(IEA)称，在石油输出国组织(OPE)与其它产油国减产协议生效前，油市供应就已经在收紧。