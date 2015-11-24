美股盘后: 惠普股价盘后急挫3.4%，之前该公司公布业绩和财测

路透11月24日 - 惠普 周二在盘后交易中急跌3.4%，之前该公司公布业绩和财测。

惠普称，第四季非GAAP每股收益为0.93美元，GAAP每股收益为0.73美元。净营收为257亿美元，较上年同期减少9%。

惠普预计，2016会计年度首季稀释后非GAAP每股净收益为0.33-0.38 美元，稀释后GAAP每股净收益为0.27-0.32美元.