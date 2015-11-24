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亚洲 | 2015年 11月 25日 星期三 06:33 BJT

《全球汇市》美元下跌，受土耳其-俄罗斯事件及消费者信心下降拖累

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0640 1.0634 +0.06 -12.04 1.2097

美元/日圆 122.51 122.82 -0.25 +2.36 119.68

欧元/日圆 130.48 130.61 -0.10 -9.87 144.77

美元/瑞郎 1.0167 1.0183 -0.16 +2.27 0.9941

英镑/美元 1.5083 1.5122 -0.26 -3.15 1.5573

美元/加元 1.3301 1.3363 -0.46 +14.49 1.1618

澳元/美元 0.7253 0.7193 +0.83 -11.20 0.8168

欧元/瑞郎 1.0820 1.0830 -0.09 -10.03 1.2026

欧元/英镑 0.7054 0.7028 +0.37 -9.04 0.7755

新西兰元/美元 0.6551 0.6514 +0.57 -15.98 0.7797

美元/挪威克朗 8.6438 8.6514 -0.09 +15.68 7.4720

欧元/挪威克朗 9.2041 9.2017 +0.03 +1.82 9.0392

美元/瑞典克朗 8.6929 8.7164 -0.27 +11.51 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.2550 9.2740 -0.20 -2.26 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 孙国玉/徐文焰；审校 王丽鑫)

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