《美国重要政经日程》--11月25日

芝加哥期市：CBOT小麦收跌，因技术性卖盘和美元走坚
路透芝加哥1月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四连续第二日下跌，因技术性卖盘和3月合约本周升至两个半月高位后出现获利了结。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1200 - 农业部公布一周全球稻米价格
1330 - 劳工部公布一周请领失业金人数(因感恩节而提前一天公布)；商务部公布10月建筑许可数据
1330 - 商务部公布10月个人收入数据以及10月耐久财订单数据
1400 - 联邦住房金融局(FHFA)公布9月房价指数
1500 - 商务部公布10月独栋房屋销售
1500 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率(提前一天公布)
1530 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和产出数
1600 - 财政部每周例行宣布标售三个月期和六个月期国库券(提前一天公布)
1700 - 美国能源资料协会(EIA)每周例行公布美国地下天然气库存(提前一天公布)
-- - 美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路交通量(提前一天公布)
1630 - 财政部标售七年期公债
2100 - 农业部公布一周全球棉花价格(提前一天公布)
2100后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据(提前一天公布)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 孙国玉；审校 王丽鑫)
路透芝加哥1月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四连续第二日下跌，因技术性卖盘和3月合约本周升至两个半月高位后出现获利了结。
路透芝加哥1月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四小幅收高，交易员称，受助于技术型买盘，以及利多的乙醇生产数据。
路透纽约1月19日 - 油价周四小幅走高，但美国原油库存增加限制了油价从一周低位反弹的幅度，此前国际能源署(IEA)称，在石油输出国组织(OPE)与其它产油国减产协议生效前，油市供应就已经在收紧。