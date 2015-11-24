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市场报道 | 2015年 11月 25日 星期三 06:49 BJT

《美国重要政经日程》--11月25日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1200 - 农业部公布一周全球稻米价格

1330 - 劳工部公布一周请领失业金人数(因感恩节而提前一天公布)；商务部公布10月建筑许可数据

1330 - 商务部公布10月个人收入数据以及10月耐久财订单数据

1400 - 联邦住房金融局(FHFA)公布9月房价指数

1500 - 商务部公布10月独栋房屋销售

1500 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率(提前一天公布)

1530 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和产出数

1600 - 财政部每周例行宣布标售三个月期和六个月期国库券(提前一天公布)

1700 - 美国能源资料协会(EIA)每周例行公布美国地下天然气库存(提前一天公布)

-- - 美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路交通量(提前一天公布)

1630 - 财政部标售七年期公债

2100 - 农业部公布一周全球棉花价格(提前一天公布)

2100后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据(提前一天公布)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 孙国玉；审校 王丽鑫)

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