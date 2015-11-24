《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月24日

标题新闻：去年10月全球精炼铜市场供应过剩4.8万吨，前10个月短缺6.4万吨－国际铜业研究组织
国际铜业研究组织(ICSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 80.86 -0.45 -0.55 3232374
京东 30.35 -0.33 -1.08 7979443
新浪 50.37 +0.62 +1.25 533780
搜狐 52.99 -0.39 -0.73 279815
网易 164.98 +0.67 +0.07 981388
百度 205.33 -2.13 -1.03 3334063
台湾
台湾积体电路 22.50 -0.07 -0.31 1640498
联电 1.88 -0.04 -2.08 238984
日月光 5.51 +0.00 +0.00 138782
硅品精密 7.00 +0.08 +1.16 384302
和信超媒体 0.62 +0.01 +1.31 42901
友达 2.73 -0.03 -1.09 192921
中华电信 30.45 -0.06 -0.20 36810
台湾国际航电 38.27 +0.96 +2.57 1325134
香港
中国移动 58.78 +0.32 +0.55 161138
中国联通 12.75 +0.05 +0.39 84966
中国电信 51.28 +0.59 +1.16 9091
中芯国际 5.43 -0.09 -1.63 8259
电讯盈科 5.85 +0.05 +0.86 1083
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 美股盘中英文报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导
(整理 郑茵 审校 龚芳)
国际铜业研究组织(ICSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选