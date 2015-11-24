版本:
中国
亚洲 | 2015年 11月 25日 星期三 06:21 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月24日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 80.86 -0.45 -0.55 3232374

京东 30.35 -0.33 -1.08 7979443

新浪 50.37 +0.62 +1.25 533780

搜狐 52.99 -0.39 -0.73 279815

网易 164.98 +0.67 +0.07 981388

百度 205.33 -2.13 -1.03 3334063

台湾

台湾积体电路 22.50 -0.07 -0.31 1640498

联电 1.88 -0.04 -2.08 238984

日月光 5.51 +0.00 +0.00 138782

硅品精密 7.00 +0.08 +1.16 384302

和信超媒体 0.62 +0.01 +1.31 42901

友达 2.73 -0.03 -1.09 192921

中华电信 30.45 -0.06 -0.20 36810

台湾国际航电 38.27 +0.96 +2.57 1325134

香港

中国移动 58.78 +0.32 +0.55 161138

中国联通 12.75 +0.05 +0.39 84966

中国电信 51.28 +0.59 +1.16 9091

中芯国际 5.43 -0.09 -1.63 8259

电讯盈科 5.85 +0.05 +0.86 1083

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 美股盘中英文报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

(整理 郑茵 审校 龚芳)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐